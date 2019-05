Brandneues von der Feuerwehr: So wars beim Kreisfeuerwehrtag

Beim Kreisfeuerwehrtag in Grünwald haben die Einsatzkräfte ihr Können und neue Entwicklungen bei den Wehren im Landkreis präsentiert. Dabei auch kritische Töne wurden angeschlagen.

Landkreis – Ein Tank ist in Brand geraten. Die Flammen lodern hoch und heiß. Passanten halten den Atem an, während ein Feuerwehrler mutig auf den Brand zugeht, um ihn zu löschen. Zum Glück nur eine Übung. Viele praktische Vorführungen sind Bestandteil des neuen, modernen Konzepts des Kreisfeuerwehrtags, zu dem am Samstag die Freiwillige Feuerwehr nach Grünwald eingeladen hatte. Aber auch kritische Töne wurden angeschlagen.

Viel zu sehen und zu hören gab es: Auf dem Vorplatz des Gymnasiums waren neue Fahrzeuge der Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis ausgestellt. Eine Hundestaffel zeigte ihr Können, und die Einsatzmöglichkeiten eines Baumbiegesimulators wurden vorgeführt. Parallel gab es für Feuerwehrler Fachvorträge zu Themen wie Atemschutz oder Rettungsmethoden bei Verkehrsunfällen.

Das neue Konzept des Tages setzt vor allem auf aktuelle Informationen. „Wir freuen uns sehr, dass die neu gestaltete Veranstaltung bei den Kameraden so guten Anklang findet“, sagte Thomas Lix, 1. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Grünwald, die den Kreisfeuerwehrtag ausrichtete. Landrat Christoph Göbel gratulierte der Kreisbrandinspektion zur neuen Gestaltung der Veranstaltung, die „nun mitten in einer Gemeinde stattfindet, auch für Bürger zugänglich ist, die sich über die Einsatzgebiete der Feuerwehr informieren können“. Dem schloss sich Grünwalds Bürgermeister Jan Neusiedl an, der die „gelebte Solidarität und das bürgerschaftliche Engagement bei den Feuerwehren“ hervorhob.

Doch auch die Probleme der Freiwilligen Feuerwehren kamen zur Sprache. Bei der Vorstellung des Jahresberichts wies Kreisbrandrat Josef Vielhuber darauf hin, dass die Einsatzzahlen kontinuierlich ansteigen (2018 waren es 11 579, im Vorjahr 7 Prozent weniger), was der Zunahme der Bevölkerung im Landkreis zuzuschreiben sei. Sorge bereitet ihm auch die hohe Zahl von First Responder-Einsätzen, die als freiwilliger Dienst von 16 Feuerwehren geleistet werden. 3733 Mal mussten die Wehren dafür ausrücken. „Natürlich helfen wir gern, wenn der Krankenwagen nicht im nötigen Zeitlimit kommen kann, doch in diesem Ausmaß ist es eine bedenkliche Entwicklung.“ Hier sei die Politik gefragt und der Staat müsse Geld in die Hand nehmen, um ausreichend Rettungskräfte für solche Notfälle zu stellen.

Noch sind die 45 Wehren im Landkreis personell gut aufgestellt, doch laut Vielhuber solle man die Zahl der aktiven Mitglieder im Auge behalten. Hier sind vor allem die Gemeinden gefragt, die bei Arbeitgebern vor Ort die Freistellung der Feuerwehrler unterstützen könnten. „Auch die Frage des Wohnraums ist entscheidend, denn was nützt eine tolle Ausbildung, wenn die jungen Aktiven anschließend den Landkreis verlassen, weil sie sich keine Wohnung leisten können“, so Vielhuber.

Mittelfristig sieht er die Freiwilligen Feuerwehren, die komplett ehrenamtlich arbeiten, am Limit, sodass nach an hauptamtlich Tätige gedacht werden müsse, um das Ehrenamt zu entlasten. Großes Lob sprach er den rund 140 ehrenamtlichen Ausbildern der Kreisausbildung aus und betonte, dass ein neues Feuerwehrausbildungszentrum, das nun entstehen soll, immens wichtig sei.

