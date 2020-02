Gegen Lärm: Gesundes Wohnen wird unterstützt

Lärm geht auf die Psyche. Der Landkreis München fördert Schallschutz an den Kreisstraßen. Die Gemeinde Grünwald will nun die Anwohner der Staatsstraßen analog in den Genuss der Förderung kommen lassen.

Grünwald – Aus diesem Grund hat die CSU im vergangnen Jahr einen entsprechenden Antrag zum Lärmaktionsplan gestellt, der jetzt erneut Thema im Gemeinderat war. Er betrifft de Anwohner der Südliche- und Nördlichen Münchner Straße, der Tölzer Straße und Emil-Geis-Straße. Demnach kann der Eigentümer einer Wohnung maximal 5000 Euro Förderung erhalten. Das Förderprogramm gilt ab sofort, der Gemeinderat genehmigte es einstimmig.

Die Verwaltung hat in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Möhler und Partner aus München den Lärmaktionsplan für die Staatsstraßen in Grünwald ausgearbeitet. Durch die Zunahme des Verkehrs ist demnach eine stärkere Belastung für die Anwohner entstanden, die mitunter keine gesunden Wohnverhältnisse mehr zulässt. Die Gemeinde stellt Förderungen zum Bau von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen zur Verfügung. Ob Mittel gewährt werden, darüber entscheidet der Bauausschuss. Ziel ist es, den Lärmpegel in allen schützenswerten Räumen zu senken, einen Rechtsanspruch gibt es nicht. Gefördert werden Lärmschutzwände und Lärmschutzwälle, der Einbau von schalldämmenden Fenstern und Fenstertüren sowie Lüftungssysteme.

Achim Zeppenfeld (SPD) löste durch seine Frage eine Diskussion aus: Er fragte sich bei der Nacht-Lärmkarte, warum sich förderfähige Häuser in einem speziellen Straßenzug scheinbar willkürlich mit solchen abwechseln, die es nicht sind. „Wie kommen diese kleinen Unterschiede zustande“, wollte er wissen. Christian Bews vom Ingenieurbüro führte aus, dass es ein standardisiertes, deutschlandweites Berechnungsverfahren gebe – die so genannte RLS 90. Sie existiert seit 30 Jahren und wird für den Straßenverkehrslärm herangezogen. Wenn es zum Beispiel an einer Stelle Reflexionen gibt, findet dieser Umstand Eingang in die Berechnung. Das kann dazu führen, dass kleine Unterschiede zu einer anderen Bewertung führen können – mit großen Auswirkungen, gerade wenn man sich nahe am Grenzbereich bewegt. Häuser, die den Bereich überschreiten, sind in der extra vom Ingenieurbüro ausgearbeiteten Lärmkarte rot eingezeichnet.

Ungerechte Behandlung befürchtet

Alexander Steininger (CSU) ließ nicht locker. Er befürchtete eine ungerechte Behandlung der Hauseigentümer, wenn von einer Häuserreihe wie zum Beispiel kurz nach dem Freizeitpark in der Südlichen Münchner Straße alle bis auf eines förderungsfähig sind. Auch Oliver Schmidt (PBG) fand das schwierig.

Rechenmodell die Grundlage

Trotzdem mussten sie sich sagen lassen, dass das Berechnungsverfahren hier die Rechtsgrundlage bildet. Es gebe zwar bereits ein neues Berechnungsverfahren. Das aber werde eher strenger ausfallen, „da dann auch der Flüsterasphalt berücksichtigt wird“, wie Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) einwarf. Wolfgang Kuny: „Wir können daraus jetzt ein Forschungsprogramm machen und noch fünf Jahre brauchen, oder wir nehmen den heutigen Stand, wie er ist.“ Man entschied sich für letzteres.

Tramlärm nicht berücksichtigt

Einen Aspekt brachte Ingrid Reinhart-Maier (Grüne) noch zum Schluss ein. Sie sprach an, dass sich einige Grünwalder Bürger durch die Straßenbahn und ihren Lärm stark belästigt fühlen und seit Jahren um Abhilfe bitten. Sie hielt es daher für sinnvoll, auch diesen Betroffenen mit einer Förderung zu helfen. Bauamtsleiter Stefan Rothörl machte jedoch klar, dass der Lärmaktionsplan lediglich die Emissionen im Straßenverkehr betrifft, nicht den Schienenverkehr. Hier habe es klare gesetzliche Vorgaben gegeben.