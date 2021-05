Grünwalder Kult-Eisladen ist zurück

Die Qual der Wahl haben Eisliebhaber bei dem großen Angebot an verlockenden Eissorten im Gelato Italiano, das jetzt am Marktplatz neben dem Vinzenzmurr zu finden ist. Besitzer Luca Peressutti ist glücklich über die Wiedereröffnung.

Gelato Italiano wiedereröffnet

von Marc Schreib schließen

Wer frisches Speiseeis liebt, in Grünwald wohnt und älter ist als drei Jahre, der kennt das Gelato Italiano. Es wurde jetzt an einem neuen Standort wiedereröffnet.

Grünwald - Die Qualität ist genauso gut, wie man es in Erinnerung hat. 36 Sorten werden angeboten, viele sind geschmacklich speziell auf die Kinder zugeschnitten, aber auch Erwachsene dürfen sich auf neue Kreationen freuen. Seit 16 Jahren lebt Luca Peressutti (54), der in San Daniele del Friuli aufgewachsen ist, in Grünwald und betreibt mit einer kurzen Unterbrechung eine Eisdiele in Grünwald. Zuvor hatte er seine Theke an der Emil-Geis-Straße, in einem ehemaligen Modegeschäfts. Aber der Vertrag lief 2020 aus und wurde nicht erneuert. Also musste sich der Grünwalder mit italienischen Wurzeln nach 15 Jahren neu umsehen und ist vor einiger Zeit am Marktplatz neben dem Vinzenzmurr fündig geworden: „Ich bin immer schon optimistisch gewesen und habe mich sehr über die neue Gelegenheit gefreut.“

Große Außenterrasse

Die Pandemie hat die Eröffnung am Marktplatz etwas verzögert. Eigentlich sollte die Einrichtung schon Ende Februar fertig sein, aber viele Mitarbeiter der Baufirma mussten in die Kurzarbeit. Jetzt endlich ist alles fertig. Am neuen Standort gibt es nicht nur den Verkauf, auch eine große Außenterrasse mit rund 40 Quadratmetern bietet für rund 30 Gäste die Möglichkeit zum Verzehr. Jetzt, angesichts niedriger Inzidenzwerte, lässt sie sich auch nutzen.

Die Vanille stammt aus Madagaskar, die Mango aus Indien

Hergestellt wird das Eis nach einem eigenen Originalrezept, das Luca Peressutti seit 35 Jahren anwendet, angefangen hat er im italienischen Jesolo. Bereits damals steckte er sehr viel Sorgfalt in der Zubereitung hochwertiger, frischer Lebensmittel, die er heute noch zum großen Teil – bis auf die Früchte – direkt aus Italien bezieht. Der 54-Jährige: „Ich kaufe keine Fertigprodukte, sondern möchte das Eis immer so herstellen, wie ich es gelernt habe.“ Mit einer Ausnahme: Die Geschmacksrichtungen Apfelringe und Wassermelone lassen sich nicht selbst machen. Peressutti bezieht die Lebensmittel von einem Bekannten aus Treviso, mit dem er seit 25 Jahren zusammenarbeitet: Haselnuss, Walnuss etwa. Die Vanille stammt aus Madagaskar, die Mango aus Indien. Aber in Italien läuft alles zusammen, wo der Saft und die Zutaten für die Eisherstellung vorbereitet werden. In Deutschland geht es weiter. „Wir kochen die Milch mit Zucker und Eiern, die feinen Zutaten kommen dann hinein.“ Am Geschmack lässt es sich ablesen, ganz gleich ob es sich um eine klassische oder extravagante Sorte handelt.