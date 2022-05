Olympiasieger Hennie Kuiper zurück am Ort seines größten Triumphs: „Grünwald war der Durchbruch“

50 Jahre später: Hennie Kuiper (l.) mit Grünwalds Bürgermeister Jan Neusiedl beim Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde. © mbe

50 Jahre nach seinem Sieg bei den Olympischen Spielen ist Radrennfahrer Hennie Kuiper noch einmal zurückgekehrt an den Ort seines größten Sieges: nach Grünwald.

Grünwald – Im 9000-Einwohner-Ort Denekamp, nahe der niederländisch-deutschen Grenze gelegen, gibt es ein eigenes Museum für Hennie Kuiper. Der kam dort 1949 zur Welt – und schrieb 23 Jahre später Radsport-Geschichte: Bei den Olympischen Spielen 1972 in München holte sich der Radrennfahrer aus den Niederlanden die Goldmedaille im Straßenrennen. Das Ziel damals: in Grünwald. „Das war mein schönster Sieg“, blickt der heute 73-Jährige zurück, als er noch einmal den Ort seines größten Triumphs besucht.

50 Jahre nach seinem Erfolg beim Straßenradrennen 1972 kehrte Olympiasieger Hennie Kuiper zurück nach Grünwald. Auf Einladung von Bürgermeister Jan Neusiedl trug sich der Niederländer abermals ins Goldene Buch der Gemeinde ein.

„Mein Olympiasieg war mein schönster Sieg in meinem ganzen Radsportleben. Ich war bis 39 Radrennfahrer, bin zwölf Mal die Tour de France gefahren und habe auch Etappen gewonnen, aber Grünwald war der Durchbruch“, schwelgte der damals 23-Jährige in Erinnerungen. „Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sport war das Schönste für mich in der Schule – und es war mein Traum als Kind, Gold zu gewinnen. Ich habe auf einem Dorf in der Nähe der Grenze zu Deutschland gewohnt, und für mich ist nach dem Olympiasieg die Welt aufgegangen.“

„Kuipertje“ war eigentlich gar nicht vorgesehen für das Rennen

Die Geschichte von Grünwald und dem Olympiasieg des Niederländers ist geprägt von Zufällen. „Kuipertje“ wurde Hendrikus Andreas Kuiper damals genannt wegen seiner schmächtigen Statur, eigentlich war er bloß eingeplant fürs 100-Kilometer-Mannschaftszeitfahren – die Bronzemedaille darin wurde der niederländischen Mannschaft wegen eines Dopingfalls aber aberkannt. Nach dem Ausfall eines anderen Fahrers wurde Hennie Kuiper kurzfristig fürs Straßenrennen nominiert – und holte die Goldmedaille nach 182,4 Kilometern in 4:14,37 Stunden; mit dem Olympiasieg erhielt er zugleich den Titel als Amateur-Weltmeister des Jahres 1972.

Mit 73 noch einmal auf dem Olympia-Kurs

All dies ließ Hennie Kuiper natürlich noch einmal Revue passieren bei seiner Stippvisite in Grünwald, wohin ihn ein Reporterteam aus seiner Heimatstadt Enschede begleitete. Mit jetzt 73 Jahren fuhr der Olympiasieger noch einmal den 22,8 Kilometer langen Rundkurs über Straßlach, Kloster Schäftlarn und Pullach ab – diesmal allerdings im Auto. Anschließend besuchte Hennie Kuiper das Olympische Dorf. Emotionen kamen hoch, als er den Attentatsort in der Connollystraße 31 und den Erinnerungsort besuchte. Ein Aufenthalt, der ihn sichtlich bewegte. „Damals habe ich mich nur auf meinen Sport konzentriert“, sagt Hennie Kuiper, dem es spürbar ein Anliegen war, auch an dieses schreckliche Kapitel der Olympischen Spiele 1972 zu erinnern.

Im Augenblick seines größten Triumphes: Hennie Kuiper bei der Zieldurchfahrt des Olympischen Straßenradrennens 1972 in Grünwald. © Archiv Gemeinde Grünwald

Übrigens, das Rennrad, mit dem Hennie Kuiper damals die Goldmedaille gewann, war lange Zeit lediglich im Eiscafé „De IJskuip“ in Noord Deurningen zu besichtigen. Doch inzwischen, 50 Jahre nach diesem Triumph, existiert dafür ein eigenes Hennie-Kuiper-Fahrradmuseum.