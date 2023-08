Aktivspielplatz in Wörnbrunn reloaded: Grünwalder Kinder auf einer Mission im All

Von: Marc Schreib

Hier ist der Kiosk für die Weltraumfahrer zu sehen: Bürgermeister Jan Neusiedl ließ sich von den Captains und der Besatzung aber auch alle Raumschiffe drumherum zeigen. © juz

An diesen Sommer werden sich die Grünwalder Kinder noch lange erinnern. Denn sie nahmen an einem Aktivspielplatz-Abenteuer teil, das sie ins Weltall führte.

Grünwald – Zum ersten Mal nach Corona haben die Grünwalder Kinder wieder gemeinsam auf dem Aktivspielplatz an einer „Raketenbasis“ gewerkelt. Und noch eine Premiere gab es. Das Spektakel stand erstmals unter der Leitung des Kreisjugendrings, der die Trägerschaft des Jugendzentrums übernommen hat.

Auf der Suche nach dem Juzonium

An fünf Tagen haben jetzt 72 Kinder auf der Rodungsinsel Wörnbrunn ihre handwerklichen Fähigkeiten im Verbund verbessert und sind von 17 Betreuern angeleitet worden. Unter dem Motto „Eine Reise ins Weltall“ wurden Raketen in Hüttenform gebaut. Ziel war es, ein Element namens Juzonium zu besorgen, das im Gegensatz zu seinem Namensvetter, dem Plutonium, völlig harmlos ist. Dazu mussten sie auf den Planeten ASP 23 reisen, was übersetzt nichts anderes heißt als Aktivspielplatz 2023. Täglich mussten sie Aufgaben lösen, um Teile des Juzoniums zu gewinnen, was auch gelang. Das erlaubte den Kindern schließlich die Rückreise auf den Planeten Erde.

Ein besonderer Inspizient taucht auf: der Bürgermeister

Statt einer Bürgermeisterwahl wie sonst, bekam jedes Raumschiff, das aus Holz bestand, in diesem Jahr einen Captain. Bürgermeister Jan Neusiedl inspizierte am Ende alle Gefährte und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Er überzeugte sich davon, dass die Kinder das Spiel in freier Natur sehr gefiel. Unter anderem besuchten sie das nebenan gelegene Wildgehege und lernten sie viel über die heimischen Tierarten.

Wie JUZ-Leiter Sebastian Wörndl mitteilt, waren etwas weniger Kinder mit von der Partie als vor Corona. Sein Team wird aber alles daran setzen, dass der Freizeitspaß wie in den nächsten Jahren wieder eine ähnliche Resonanz erhalten.