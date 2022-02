Grünwalder Konferenz: Als sie auf der Burg vor 500 Jahren Geschichte schrieben

Auf der Grünwalder Burg ereignete sich vor 500 Jahren etwas Besonderes. © Marc Schreib

Vor 500 Jahren beschloss Bayern, dass es katholisch bleibt. Der Beschluss wurde auf der Grünwalder Burg gefasst.

Grünwald – Man könnte einen Historienfilm auf der Grünwalder Burg beginnen lassen. In versammelter Runde, im Kreis der Ehrwürdigen, wird das Wormser Edikt verlesen, die Reichsacht gegen Martin Luther. In München tobt die Pest, und Bayern stellt sich gegen die Lutheraner. Die Kirchenkrise vor 500 Jahren hatte ganz Westeuropa erfasst. Die Federführung der Gegenreformation in Deutschland übernahmen zunächst die bayerischen Herzöge und fassten im Winter 1522 auf der Burg den Beschluss, dass Bayern katholisch bleibt.

Die Tagung ging als Grünwalder Konferenz in die Geschichte ein. Damals kannte niemand den Begriff der Gegenreformation. Er wurde erst mehr als 200 Jahre später geformt.

Ausstellung mit Programm

Anlässlich des 500. Jahrestages der Grünwalder Konferenz haben sich die Archäologische Staatssammlung, die Gemeinde Grünwald und die Kirche St. Peter und Paul zusammengeschlossen, um das geschichtsträchtige Ereignis mit Auswirkung auf die Religionspolitik Bayerns in einer Ausstellung mit Rahmenprogramm in Erinnerung zu rufen.

Weichen für künftige Religionspolitik

Nachdem Martin Luther im Januar 1521 im Zuge seiner Reformationspläne von Papst Leo X. als Häretiker verbannt worden war, kam es auch im Pest umtobten Bayern zu konfessionellen Unruhen. Laut Archäologischer Staatssammlung luden die beiden Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. um den 10. Februar 1522 aus Sorge um die Einheit der Kirche zu einem Treffen auf Burg Grünwald. Als „Grünwalder Konferenz“ ging es in die Geschichte ein und stellte die Weichen für die weitere Religionspolitik Bayerns. Die Wahl des Versammlungsortes Grünwald war laut dem ehemaligen Gemeinderat Wolfgang Kuny dem Umstand geschuldet, dass in München seit Monaten die Pest wütete und die Zeit für die Umsetzung der Wormser Beschlüsse vom Mai 1521 – fast ein Jahr nach ihrer Herausgabe – zwischenzeitlich drängte. Gefordert wurde im ersten bayerischen Religionsmandat ein Festhalten am „wahren Glauben“ und die Abwehr lutherischer Einflüsse. In der Folge wurde Bayern zum ersten Schauplatz der Gegenreformation und neben Spanien und Österreich zum Zentrum der katholischen Welt.

Erbitterter Gegner Luthers

Die federführenden Köpfe des kirchenpolitischen Programmes waren, wie die Archäologische Staatssammlung berichtet, Hofrat Leonhard von Eck, der Berater Herzog Wilhelms, sowie Doktor Johannes Eck, Theologieprofessor an der Universität Ingolstadt und erbitterter Gegner Luthers. Das verabschiedete kirchliche Aktionsprogramm fand seinen Niederschlag im ersten bayerischen Religionsmandat und hatte zur Folge, dass die Lehre Luthers in Bayern verboten wurde.

In der ganzjährigen Ausstellung im Innenhof der Burg Grünwald und auf dem benachbarten Kirchenvorplatz erwachen sie und die restlichen Protagonisten der Konferenz gleichsam zum Leben: Zehn lebensgroße Figuren „erklären“ den Besuchern das historische Ereignis und dessen weitreichenden Folgen für ganz Bayern.

Schüler des Gymnasiums habe Filmsequenz erstellt

Warum ausgerechnet die Burg Grünwald als Schauplatz fungierte, und wie der Ort zur damaligen Zeit aussah, wird auf den Tafeln deutlich. In einer Filmsequenz stellen Schüler des Gymnasiums Grünwald darüber hinaus den möglichen Ablauf der Konferenz nach, über die nur wenig überliefert ist. Die Gemeinde erinnert in drei Vortragsveranstaltungen an das historische Ereignis.

In der Gemeinde Grünwald will man, das erklärte Bürgermeister Jan Neusiedl im Interview zum Ausblick auf das Jahr 2022, „nicht so sehr an das Trennende des geschichtlichen Ereignisses erinnern“, weshalb die Veranstaltungen im ökumenischen Verbund gefeiert werden sollen. In den Vorträgen werde nicht nur der katholische Aspekt betrachtet, auch die evangelische Seite bekommt Raum, um ihre Sichtweise darzustellen.