Anwohner erfolglos: Keine Tempobegrenzung auf der Gabriel-von Seidl-Straße in Grünwald

Von: Marc Schreib

Den staugefährdeten Bereich rund um den Marktplatz in Grünwald umfahren viele Autofahrer, indem sie unter anderem auf die Gabriel-von-Seidl-Straße ausweichen. f.: bro/a. © Robert Brouczek

So viel Publikum saß selten im Grünwalder Verwaltungsausschuss, im Unterschoss der Römerschanz. Die Anwohner der Gabriel-von-Seidl-Straße und weiterer Straßen wollten Präsenz zeigen. Thema: Tempo 30.

Grünwald – Anwohner der Gabriel-von-Seidl-Straße in Grünwald beklagen, dass der Verkehr die Sicherheit ihrer Kinder gefährdet und der Lärm die Lebensqualität einschränkt. Alexa Meyer und Philipp Rappold beantragten in der Bürgerversammlung ein Tempolimit von 30 oder 40 km/h in der Sammelstraße. Die CSU-Mehrheit im Verwaltungsausschuss aber sprach sich jetzt gegen diesen wiederholten Vorstoß aus. Rund 30 Anwohner im Hubertus-Lindner-Saal hörten zu und verliehen der Debatte einen emotionalen Resonanzboden.

Alternative zur Stauroute

Die Gabriel-von-Seidl-Straße bietet sich als Alternative zur staugefährdeten Route über den Marktplatz und die Südliche Münchner Straße Richtung Stadt geradezu an. Sie verläuft relativ geradlinig, ohne große Hindernisse und ist schön übersichtlich. Sie ist eine der wenigen Straßen in Grünwald, auf denen grundsätzlich noch mit Tempo 50 gefahren werden darf. Und so fragen sich die Anwohner, wieso man nicht auch hier weniger Geschwindigkeit möglich sein soll.

Höhnische Lacher

Die CSU-Mehrheitsfraktion aber lehnt die Forderung ab und kassierte dafür während der Diskussion teils höhnische Lacher. Mit der Rechtsprechung argumentierte die Verwaltung. Die Straßenverkehrsordnung sieht kein Tempo 30 auf Hauptstraßen vor. Nur in Teilen sei das möglich, wenn ein konkreter Grund vorliegt, erklärte Fabienne Unterreiner vom Ordnungsamt. Tempo 40 geht gar nicht.

Polizei ließ Messungen durchführen

Der Grünwalder Polizei-Dienststellenleiter Andreas Forster hat, wie schon im vergangenen Jahr versprochen, zu Schulzeiten an der Gabriel-von-Seidl-Straße fünf Messungen durchführen lassen. Dabei kamen sieben oder acht Verwarnungen heraus. In ganz Grünwald sind es heuer 43 Radar- und Lasermessungen gewesen. Bei über 25 000 Fahrzeugen wurden rund 1,9 Prozent beanstandet. In der besagten Straße hat die Polizei in den vergangenen Jahren keinen einzigen Schulwegunfall festgestellt. Wo Kinder in Unfälle verwickelt waren, habe der Autofahrer sie übersehen. Hohe Geschwindigkeit als Ursache sei nicht aufgetaucht. Da das Thema die Emotionen hochkochen ließ, hat die Polizei eine Topo-Box aufgestellt. Sie zeichnete den Verkehr auf. In einer Woche fuhren demnach knapp 10 000 Fahrzeuge Richtung Süden, 11 000 nach Norden. Der Großteil fahre zwischen 40 und 49 km/h, knapp 30 Prozent sogar darunter. Rund 15 Prozent fahren zu schnell. Andreas Forster: „Wir sind relativ weit entfernt von unhaltbaren Zuständen. Ich weiß, ich steche hier in ein Wespennest hinein.“

Grüne fordert mehr Lebensqualität für Anwohner

Für Ingrid Reinhart-Meier (Grüne), die die Diskussion eröffnete, ist das Wichtigste aber nicht das zu schnelle Fahren oder die Verkehrsmenge. Vielmehr müsste den Bürgern, den Familien, Fußgängern und Radlern, mehr Lebensqualität gegeben werden. Sie fühlt sich als Radfahrerin auf der Strecke unsicher. „Da müssten wir doch alle zusammen genug Hirnschmalz haben, dass wir da irgendwas hinbringen.“ Sie plädierte für eine Tempo-30-Zone und erntete dafür Applaus von den Zuhörern.

Kein Grund zur Veränderung?

Ihr schlossen sich Angela Zahn (parteilos) und Achim Zeppenfeld (SPD) in vielem an. Letzterer wollte 90 Prozent der Strecke in Tempo 30 umwandeln, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Keinen Grund zur Veränderung des Ist-Zustandes kann Gerhard Sedlmair (CSU) erkennen: „Es funktioniert alles hervorragend.“ Der Ausschuss entschied denn auch mit 6:5 Stimmen, den Antrag der beiden Anwohner nicht weiterzuverfolgen.