Das Geschenk des Bürgermeisters

Auf dem Grünwalder Dorffest der Burschen gibt es Tee und Kaffee aus ehemaligen Wahlkampftassen. Das schmeckt nicht allen in der Gemeinde.

Grünwald – Das Grünwalder Dorffest auf der Wiese an der Oberhachinger Straße läuft rund. Auch der starke Regenguss am Donnerstag hat der Feierlaune nicht geschadet. Allerdings ist Dietmar Jobst von den Parteifreien Bürgern Grünwalds etwas verschnupft und verärgert über eine kleine Besonderheit. Die hier ausgegebenen Tassen tragen die Aufschrift: „Der Grünwalder Bürgermeister Jan Neusiedl.“ Tassen aus dem Wahlkampf vergangener Tage, die Bürgermeister und CSU-Ortsverband den Burschen, die das Fest ausrichten, als Geschenk überlassen haben. Dietmar Jobst findet das nicht in Ordnung: „Dass man dort flächendeckend Kaffeetassen mit dem Aufdruck Bürgermeister Neusiedl aufdeckt, ist ein Skandal.“ Er glaube zwar, dass die Burschen die Tassen nicht absichtlich zu Wahlkampfzwecken einsetzen, aber es sei geschmacklos, diese Tassen auszugeben. Es würden ja auch keine Fahnen, Flyer oder Luftballons von anderen Parteien verteilt.

Aus den Tassen wird seit acht Jahren Kaffee und Tee getrunken. Bislang hatte sich offenbar niemand über diese gängige Praxis aufgeregt. Dietmar Jobst: „Das mag schon sein, mir sind die Tassen früher nie aufgefallen. Ich gehe ja auch nicht zum Dorffest, um nach solchen Dingen zu suchen. Das ändert aber nichts am Sachverhalt.“

Der Burschenverein kann das Interesse an dem Umstand, Wahlkampftassen zu verwenden, grundsätzlich nicht nachvollziehen und will sich von jeglicher Aussage distanzieren, politischen Wahlkampf zu betreiben. Es habe in den vergangenen Jahren nie Beschwerden gegeben. Der Verein wolle jährlich schöne Feste für die Grünwalder ausrichten, unter anderem auch das Dorffest. Die Burschen seien daher für jede Hilfe dankbar.

Bürgermeister sieht kein Problem

Bürgermeister Jan Neusiedl hält die Benutzung der Tassen für unproblematisch. Es seien Tassen aus dem Wahlkampf 2002. „Ich finde es schön, dass sie noch einen Nutzen haben und nicht weggeworfen worden sind. Dass die Burschen sie hernehmen, ist ihre Entscheidung.“ Das müsse man nicht skandalisieren.

Jobst freut sich aufs Fest

Dietmar Jobst will am Samstag das Dorffest besuchen und freut sich darauf: „Die Burschen organisieren das jedes Jahr ganz toll.“ Auf Kaffee oder Tee wird er aus persönlichen Geschmacksgründen aber wohl lieber verzichten.