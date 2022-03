Star Wars im Grünwalder Forst: Kostenlose Führungen

Von: Laura May

Star Wars im Grünwalder Forst: Jedi, Wookie und C-3PO. © robert brouczek

Jedi, Wookie und Roboter C-3PO zum Anfassen: Im Grünwalder Forst wartet ein besonderes Highlight für Star Wars-Fans.

Grünwald – Es war einmal, in einer entfernten Galaxie... die Wookies brauchen dringend Hilfe. Das Imperium bedroht ihren bewaldeten Heimatplaneten Kashyyk. Fans des Science Fiction-Klassikers Star Wars bekommen jetzt Gänsehaut. Im Grünwalder Forst geht für sie ein Traum in Erfüllung: Hier gibt es im April und Mai kostenlose Star Wars-Waldführungen.

Gleich zu Beginn der Waldführung schallt die Titelmelodie des Films durch den Forst. Kleine Buben mit Darth Vader-Maske fixieren Bäume und Büsche, während der sympathische Roboter C-3PO die gemeinsame Mission erklärt: Treibstoff organisieren, den Wolf finden, Rätsel lösen, Wookies befreien. Es gibt einiges zu tun in der Galaxie des Walderlebniszentrums.

„Star Wars – Die Wookies brauchen eure Hilfe“

Das Projekt „Star Wars – Die Wookies brauchen eure Hilfe“ ist eine Idee des Waldpädagogen Christian Zimmermann. Der 23-Jährige studiert Forstingenieurwesen in Freising und will mit der Waldführung Theorie in Praxis verwandeln. „Ich will die Leute in den Wald holen“, sagt er.

Wald und Weltraum gehören für den gebürtigen Holzkirchner zusammen, das ist für ihn ganz klar. Schon als Kind tollten er und seine Freunde mit Laserschwertern über holzige Böden. „Star Wars-Fan bin ich schon seit 15 Jahren“, sagt Zimmermann. Entfernte Galaxien und futuristische Raumschiffe bedeuteten für ihn auch immer wieder einen Ausbruch, „wenn es einem in der echten Welt nicht so gut geht“, sagt der Science Fiction-Liebhaber.

Geräusche, Gerüche, Kostüme und Schauspiel

Im Walderlebniszentrum im Grünwalder Forst kann Christian Zimmermann seine Leidenschaft in die Realität umsetzen und seine Begeisterung mit anderen Fans der Kultfilme von George Lucas teilen. Etwa zwei Stunden dauert das galaktische Abenteuer, bei dem alle Sinne der Teilnehmer geschärft werden. Geräusche, Gerüche, Kostüme und Schauspiel, der Weg durch den Wald und das Spiel mit der einsetzenden Dunkelheit – all das entführt Kinder und ihre Begleitung in die Galaxien der Sternenkriege.

Initiator ist der 23-Jährige Christian Zimmerman. © robert brouczek

„Am Ende wird’s dunkel“, warnt Christian Zimmermann. Passend zum Sonnenuntergang landet die dunkle Seite der Macht im Walderlebniszentrum. Es kommt zum Kampf mit den berühmten Laserschwertern. Ob es am Ende gelingt, den Heimatplaneten der Wookies zu befreien? Die zotteligen Mischwesen sind jedenfalls dankbar über jede helfende Hand. Sie belohnen alle Teilnehmer zum Abschluss mit Verpflegung, einem Lagerfeuer und einer Medaille.

Kostenlose Waldführung

Mitmachen können Kinder ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Außer festem Schuhwerk braucht es nur Interesse an Star Wars und Mut. Die Führung dauert etwa 2 Stunden. Die Anmeldung ist bis zum Vortag unter 089/6 49 20 99 oder kontakt@walderlebniszentrum-gruenwald möglich. Termine: 8., 13., 22. April, jeweils um 19 Uhr sowie 6., 7., 13., 14. Mai, 20 Uhr.