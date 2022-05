Polizei zieht im Isartal zwei Betrunkene aus dem Verkehr

Von: Martin Becker

Zu betrunken zum Weiterfahren waren zwei Verkehrsteilnehmer. © Tim Brakemeier/dpa (Symbolbild)

Im Isartal haben Beamte der Polizeiinspektion Grünwald am Wochenende die Weiterfahrt von zwei jeweils stark alkoholisierten Verkehrsteilnehmern unterbunden.

Baierbrunn/Grünwald – Beamte der Polizeiinspektion Grünwald haben am Wochenende die Weiterfahrt von zwei jeweils stark alkoholisierten Verkehrsteilnehmern unterbunden. In der Nacht zum Samstag fiel einer Streifenwagenbesatzung in Baierbrunn ein Radfahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Der 38-Jährige aus dem südlichen Landkreis München kurvte gegen 3.10 Uhr die Wolfratshauser Straße entlang. Die Polizei stoppte den Radfahrer und veranlasste einen Atemalkoholtest – der ergab einen strafrechtlich relevanten Wert von 1,82 Promille. Daraufhin wurden das Fahrrad abgesperrt und der 38-Jährige zur Blutentnahme gebracht.

Der zweite Fall von Trunkenheit im Straßenverkehr ereignete sich am Sonntag um 4.50 Uhr in der Südlichen Münchner Straße in Grünwald. Eine Frau (39) aus dem Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen war mit ihrem Dacia unterwegs und wies beim Alkoholtest einen Wert von 1,32 Promille auf. Auch hier wurden das Fahrzeug am Kontrollort versperrt und eine Blutentnahme veranlasst.