„Blutende“ Urnenwand: Das steckt hinter den Farbschlieren auf dem Grünwalder Friedhof

Es fließt kein echtes Blut von der Urnenwand am Waldfriedhof Grünwald. Doch der Gemeinderat ärgert sich trotzdem.

Grünwald – Auf dem Waldfriedhof in Grünwald bietet sich seit Wochen ein makabres Bild. Eine rötliche Verfärbung läuft von der Sandsteinabdeckung abwärts – auf der gesamten Länge der dortigen Urnenmauer. Ungute Assoziationen tun sich auf: Die Schlieren sehen aus wie Blut.

Das Problem: Der Staub im Sandstein

Ende Oktober waren die Arbeiten an der nördlichen Urnenmauer abgeschlossen worden. PBG-Gemeinderat Dietmar Jobst wurde seither von mehreren Bürgern auf den Missstand aufmerksam gemacht. Jobst hat die Situation vor Ort mit einem Steinmetzmeister begutachtet: „Ich habe selbst zugegebenermaßen keine Ahnung von der Materie.“ Die Prüfung des Profis ergab: Es handelt sich um roten Sandstein, der geschnitten, nicht gebrochen ist. Vor der Verlegung, so der Steinmetz weiter, hätte man ihn reinigen und säubern müssen, da sich der Feinstaub während des Schneidens innen festsetzt. Durch Regen, Schnee und Tauwetter schwemmt es die Überreste langsam aus.

+ Vor Ort hat sich Dietmar Jobst von den parteifreien Bürgern gemeinsam mit einem Steinmetz kundig gemacht. © mmh

Gemeinderat Dietmar Jobst fragte inzwischen bei der Verwaltung nach, welche Maßnahmen geplant sind, um „die massiven Schäden an der nördlichen Urnenmauer zu beseitigen und wer die Kosten für die Reparatur tragen muss“, nachdem die Sanierung ordentlich schiefgegangen sei. Der Kostenvoranschlag lag ursprünglich bei 155 000 Euro.

Außerdem ist Jobst der Meinung, dass man die Wand nicht hätte verputzen dürfen. Denn schließlich habe es einen Beschluss gegeben, wonach der ursprüngliche Charme der Mauer so weit wie möglich erhalten bleiben solle. Er will nicht lockerlassen und herausfinden, wer welche Entscheidungen getroffen hat. Er finde es unmöglich, dass der Bauausschuss, der das Projekt beschlossen hat, über derlei Änderungen nicht informiert worden sei.

Gemeinderat Reinhard Splettstößer (CSU) hat mit dem Verputz und dem Sandstein nichts zu tun. Seine Firma übernahm die Metallarbeiten, die Einfassungen an der Urnenmauer. Hier gebe es gar nichts zu beanstanden: Er hatte vorgeschlagen ein sogenanntes Tombak-Blech zu verwenden. Korrosionsbeständig, eine Messinglegierung mit hohem Kupferanteil, wird zum Beispiel für Beschläge im Schiffsbau benutzt. Und hält ewig, sagt er: „Da haben Sie keine Arbeit mehr damit.“ Für die nochmalige Sanierung der Wand müssen die Einfassungen nicht abgenommen werden

Nun soll zügig was passieren

Im Rathaus kann man den Ärger über die herunterlaufende Farbe nachvollziehen. Der Schaden soll zügig behoben werden: Bürgermeister Jan Neusiedl: „Wir haben selbstverständlich den Steinmetz sofort eingeschaltet.“ Er habe so etwas in der Form noch nie erlebt und es dürfe auch nicht sein. Laut dem stellvertretenden Bauamtsleiter Peter Klessinger sei in den vergangenen Wochen ein Eingriff nicht möglich gewesen, seine Abteilung kümmere sich aber bereits.

Zum Hintergrund: Die Bauabteilung hatte vor der Sanierung entdeckt, dass die Wand und die Abdeckung in in keinem guten Zustand sind. Efeu und Moos hatten sich ausgebreitet. Die Betonwand machte keinen guten Eindruck. Also entschied man sich für den Putz. Der Sandstein ist der gleiche, der vorher schon dort verwendet wurde. Bei der Fertigstellung sah alles gut aus.

Noch ist man mit Ursachenforschung zu dem Malheur beschäftigt. Es wurden zwei Steinplatten abgenommen, um zu prüfen, ob es an der Befestigung liegt. Das könne ausgeschlossen werden. Einen Austausch des Steines müsste wohl der Steinmetz bezahlen. Auch eine neue Wandbemalung.