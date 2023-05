Mit großer Mehrheit: Hahn bleibt CSU-Vorsitzender

Kreisdelegiertenversammlung

Florian Hahn wurde von den Kreisdelegierten als CSU-Vorsitzender wiedergewählt. Während der Veranstaltung hagelte es auch scharfe Kritik an der Ampel-Regierung.

Landkreis/Grünwald – Es war wohl der emotionalste Moment der CSU-Kreisdelegiertenversammlung am Montagabend im Bürgerhaus Römerschanz in Grünwald: Als Florian Hahn, Bundestagsabgeordneter und frisch wiedergewählter Kreis-CSU-Vorsitzender, Monika Zeitler, die Witwe des Unterschleißheimer Altbürgermeisters Rolf Zeitler, der Anfang des Jahres gestorben ist, auf die Bühne bat, um ihr die Ehrenraute in Silber zu verleihen. „Du und der Rolf, ihr wart ein Wahnsinnsteam“, sagte Hahn. „Ihr habt fünf harte Wahlkämpfe um das Bürgermeisteramt durchgestanden. Du hast Rolf bei Terminen oft vertreten, wenn er nicht konnte und hattest immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Bürger. Du hast viel für die Stadt Unterschleißheim, den Landkreis und die CSU geleistet, deshalb wollen wir dich heute ehren“, beendete Hahn seine Laudatio.

+ Nahm die Ehrenraute in Silber mit Tränen in den Augen von Florian Hahn, Bundestagsabgeordneter und Kreis-CSU-Vorsitzender, entgegen: Monika Zeitler. © Laura Forster

Die anwesenden CSU-Mitglieder standen von ihren Plätzen auf und applaudierten lautstark, während Monika Zeitler sichtlich gerührt mit Tränen in den Augen ans Rednerpult trat. „Die CSU war unsere zweite Familie“, sagte sie mit brüchiger Stimme. „Mein Rolf fehlt.“

Mitglieder verloren

Insgesamt 191 Delegierte von Garching über Haar und Aying bis Gräfelfing sowie ein paar helfende Hände der JU waren der Einladung des Kreisvorsitzenden gefolgt. Kaum ein Platz blieb leer im großen Saal im Untergeschoss des Bürgerhauses. „Nach der langen Pandemiezeit ist endlich wieder Normalität eingekehrt. Ich weiß noch, als ich letztes Mal in Arget in viele Gesichter mit Maske geblickt habe.“ Diese Zeit sei zum Glück vorbei, doch die Coronazeit habe sich auch im Kreisverband bemerkbar gemacht. „Wir haben Mitglieder verloren und die Verbände haben eine Art Winterschlaf eingelegt. Es ist uns jedoch gelungen, die Arbeit und das Engagement wieder hochzufahren.“

Vor allem im Hinblick auf die anstehende Landtagswahl am 8. Oktober, deren Wahlkampf den Abend geprägt hat. „Wir sind gut aufgestellt für die Mutter aller Schlachten“, sagte Hahn. Wie berichtet treten für den nördlichen Stimmkreis Maximilian Böltl (Landtag) und Ilse Weiß (Bezirkstag) und für den Stimmkreis Süd Kerstin Schreyer (Landtag) und Stefan Schelle (Bezirkstag) an. „Wir müssen zeigen, dass wir das, was die Ampel macht, ablehnen“, sagte Hahn. „Dass was Habeck mit seinem Heizungsgesetz vorbereitet, ist eine klassische Enteignung der Bürger. Deshalb sammelt die CSU Unterschriften gegen die Heizungspläne.“ Vorgedruckte Blätter dazu lagen auf den Tischen aus.

+ Insgesamt 191 Delegierte waren der Einladung des CSU-Kreisvorsitzenden Florian Hahn in das Bürgerhaus nach Grünwald gefolgt. © Laura Forster

Schreyer: „Es ist Wahnsinn, drei funktionierende Atomkraftwerke abzuschalten“

Auch Kerstin Schreyer, Landtagsabgeordnete und Staatsministerin a.D., kritisierte die Politik der Ampel scharf. Zur Trauzeugen-Affäre im Wirtschaftsministerium sagte sie: „Hätte sich das einer von uns geleistet.“ Genauso wie Hahn beschäftigt Schreyer die Energielage im Land. „Das was hier passiert, muss uns alle zum Nachdenken bringen. Es ist ein mittlerer Wahnsinn, drei funktionierende Atomkraftwerke nicht zu verlängern ohne zu wissen wie der Strom- und Wärmebedarf gedeckt werden soll“, sagte sie. „Und ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal für die Atomkraft spreche, aber wir haben andere Zeiten.“ Zur Wahl sagte sie: „Es gibt nichts zu verschenken. Es geht um viel, nämlich um dieses schöne Land.“

+ Ein Teil des neuen (alten) Teams des Kreisverbands München-Land (v.l.): Gerlinde Koch-Dörringer, Maximilian Böltl, Marianne Hellhuber, Kerstin Schreyer, Florian Hahn, Nicola Gehringer, Volker Rhein und Annabella Wünsche. © Laura Forster

Landrat lobt Hahn: „Du hältst die Balance zwischen Weltpolitik und Politik vor Ort“

Die Wahlleitung der Neuwahlen des Kreisvorstands hatte am Montagabend Landrat Christoph Göbel zusammen mit Ilse Weiß und Annette Reiter-Schumann inne. „Obwohl ich Neutralität bewahren sollte, werde ich eine kleine Ausnahme machen“, sagte Göbel und fügte an Hahn gerichtet hinzu: „Du hältst als Vorsitzender des Kreisverbands die Fahne des Landkreises hoch und vertrittst die Interessen wie kein anderer. Du schaffst es, die Balance zwischen Weltpolitik und Politik vor Ort zu halten, deshalb bist du genau richtig an der Spitze der CSU im Landkreis.“ Das bestätigten auch die Delegierten. Florian Hahn wurde mit 86 Prozent wiedergewählt.

Allgemein hat sich wenig geändert im Vorstand des Kreisverbands München-Land. „Mich freut es sehr, dass der Vorstand geschlechterparitätisch besetzt ist. Das war nicht immer so“, sagte Annette Reiter-Schumann, Kreisvorsitzende der Frauen-Union.