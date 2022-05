Riesen-Run auf die Geothermie: „Der Hebel ist umgelegt worden“

Von: Marc Schreib

Die Bagger sind unterwegs: Die Hausanschlüsse für Geothermiekunden sind heuer die Hauptaufgaben für die Erdwärme Grünwald. © EWG

In Grünwald stehen die Einwohner Schlange, um einen Anschluss an die relativ günstige Geothermie zu bekommen. Die Ukrainekrise war der Auslöser.

Grünwald – Die Erdwärme Grünwald kann sich vor Anfragen nach neuen Hausanschlüssen nicht mehr retten. Das bestätigt EWG-Geschäftsführer Andreas Lederle auf Nachfrage. Ihn verwundert es nicht, denn seiner Überzeugung nach ist die Geothermie, die wir unter den Füßen haben, von allen Energieformen die beste. Auch wenn seit 1. Mai der Arbeitspreis für die Fernwärme gestiegen ist.

Herr Lederle, die Nachfrage nach Geothermie hat sich erhöht?

Nicht nur das, es ist ein richtiger Run. Wir sehen eine wirklich dramatische Antragsflut in Grünwald, die wir bewältigen müssen.

Das hängt mit Inflation sowie dem Öl- und Gaspreisanstieg infolge des Ukrainekrieges zusammen. Kann die Erdwärme da alle Wünsche kurzfristig bedienen?

Rein energetisch können wir alles stemmen. Leider haben wir eine Engstelle, die Materialverfügbarkeit. Wir haben in unserer Haushaltsplanung dieses Jahr die Anzahl der Hausanschlüsse von 100 auf 150 erweitert. Das konnten wir mit unseren Lieferanten absichern, mit der Baufirma, die den Hausanschluss gräbt und die Rohre verlegt. Bei den Stationsherstellern gibt es Lieferschwierigkeiten. Es betrifft die Bauteile, die mit Chips versorgt werden. Und es dauert seine Zeit, bis alles so neu organisiert ist, dass die Materialien wieder aus Europa selbst kommen. Aber die 150 Anschlüsse kriegen wir heuer hin.

Bei was für einer Nachfrage?

Wir sind dieses Jahr bereits seit geraumer Zeit voll ausgebucht. Die Bautrupps haben alle Hände voll zu tun.

Wie lange ist mittlerweile die Warteliste?

Ziemlich lang. Mit einer genauen Nennung von Anwärtern bin ich vorsichtig. Aber wir verschieben jetzt bereits alle Verträge, die uns erreichen, auf das nächste Jahr. Und auch 2023 wollen wir unsere Kapazität von 100 auf 150 Anschlüsse erhöhen.

Mit der Geothermie hat man eine gewisse Stabilität, muss sich jedoch preislich dem Markt ein Stück weit beugen. Kommt man mit der Erdwärme trotzdem günstiger weg?

Schon vor den Preissprüngen war meine Rede: Wenn man die Vollkostenrechnung aufmacht, war die Geothermie konkurrenzfähig mit dem dem damals super billigen Erdgas. Immer schon war sie günstiger als Öl, und seit Herbst sind wir deutlich günstiger als alles, was an fossiler Energie am Markt ist.

Die ökonomischen Gründe sind der Treiber für die Bewegung auf dem Grünwalder Energiesektor?

Ja, aber den Menschen ist auch aufgegangen, was es bedeutet. Wenn wir in der Maslowschen Bedürfnishierarchie die Grundbedürfnisse nicht mehr abgesichert bekommen. Das heißt, wenn Wasser, Luft und Wärme für uns nicht mehr verfügbar sind, dann wird es bedrohlich. Das Thema ist also die Erkenntnis, wie wertvoll es ist, wenn man die Wertschöpfung und Produktion vor Ort hat. Da ist der Hebel im Denken komplett umgelegt worden. Wir haben allerdings gesagt, wenn man seit ein paar Jahren einen Gaskessel hat, dann wäre es betriebswirtschaftlich ein Unsinn, ihn rauszureißen und umzusteigen. Aber selbst dieser Umstand gehört heute nicht mehr zur Entscheidungsgrundlage.

Und allen Unkenrufen zum Trotz, zahlt es sich jetzt aus, dass mit dem Kauf der Anlage in Unterhaching ein weiterer Standort für die Energiesicherheit gewonnen wurde, oder?

Ja, es braucht mutige Entscheidungen. Und die zahlen sich heute aus wie man an diesem Beispiel sieht. Nicht nur für Grünwald, sondern auch für Unterhaching. Wir sind durch den Verbund deutlich stärker, haben eine gegenseitige Absicherung in den Geothermiequellen, außerdem durch die Redundanz in beiden Gemeinden. Die Vernetzung gehört zu den erfolgreichsten Segmenten in der Geothermie, denn wir müssen die Energie an 365 Tagen möglichst gleichmäßig und schonend für den Untergrund nutzen. Wir haben dadurch mittlerweile Standzeiten der Tiefenpumpen von drei Jahren. Das brauchen die Bürger: Versorgungssicherheit, sozialverträgliche Preise und nicht zuletzt eine klimafreundliche Wärmeversorgung für ihre Häuser. Wir haben hier das Musterbeispiel für Deutschland.

Nicht nur für Deutschland. Delegationen aus anderen Ländern haben sich informiert, wie zum Beispiel die einstige ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko vor sieben Jahren.

Sie hat damals auch schon erkannt, dass die Abhängigkeit vom russischen Gas am besten beendet wird. Das Thema Geothermie war für sie auch interessant für die Ukraine.

Aber jetzt am Beispiel einer vierköpfigen Familie in einem Durchschnittshaushalt, wie viel muss ich einrechnen im Jahr vor und nach der Teuerung.

Ich kann Ihnen eines sagen. Wir haben bei der Erdwärme Grünwald zum 1. Mai eine Preisanpassung beim Arbeitspreis von 15 Prozent. Wir hängen auch ein Stück weit an der Strompreisentwicklung. Ein solcher vierköpfiger Haushalt wird im Jahr um die 20 Megawatt verbrauchen, 69 Euro pro Megawatt sind das jetzt, vorher waren es 59 Euro, das macht etwa 200 Euro mehr als vor der Preiserhöhung. Rund 2500 Euro Jahreskosten werden es sein inklusive allem. Da ist auch die Technik dabei: Übergabestation sowie Wartung mit Reparaturen.

Da werden sich jetzt einige ärgern, dass sie nicht schneller zugegriffen haben.

Sie müssen ein bisschen warten, aber sie kommen dran.

Andreas Lederle spricht von einer moderaten Preisanpassung © EWG