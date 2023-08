Einbrecher stecken in Grünwalder Villa Zeitschriften und Zeitungen in Brand

Von: Marc Schreib

Die Feuerwehr trifft mit über 30 Kräften beim Tatort ein. © Thomas Gaulke

Unbekannte sind Samstagnacht in ein leer stehendes Einfamilienhaus an der Robert-Koch-Straße in Grünwald eingebrochen.

Grünwald - Die Einbrecher schlugen laut Polizei Scheiben ein und drangen in die Kellerräume des Anwesens vor. Dort setzten sie Zeitschriften- und Bücherstapel in Brand und machten sich danach aus dem Staub. Gegen 2.20 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Grünwald ein, die zur Unterstützung Hilfe aus Pullach bekam.

Starke Rauchentwickung

Insgesamt 31 Feuerwehrkräfte bekämpften die Brandstelle mit starker Rauchentwicklung sehr effektiv, sodass im Haus kaum Schaden entstand. Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Verletzte wurde niemand.