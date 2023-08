Einbrüche in Grünwald: Täter noch im Haus, als Sicherheitsdienst Alarm schlägt

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). © dpa

Die Einbrecher waren noch in dem Anwesen in Grünwald, als der Sicherheitsdienst die Polizei alarmierte. Am hellichten Tag, um die Mittagszeit, hatten sie ein Fenster aufgebrochen.

Grünwald - Die Kripo ermittelt im Fall zweier Einbrüche in Einfamilienhäuser in Grünwald im Bereich der Perlacher Straße und Heckenrosenstraße; und geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt. Im zweiten Fall war die Polizei wohl schon nah dran an den Tätern.

Alarmanlage löst aus - Sicherheitsdienst ruft Polizei

Am Montag, 21. August, gegen 12 Uhr, löste in einem Einfamilienhaus in Grünwald, die Bewohner waren außer Haus, die Alarmanlage aus. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster verschafft und die Räume durchsucht. Der Sicherheitsdienst verständigte umgehend den Polizeinotruf 110 und gab an, dass es immer noch zu Auslösungen der Bewegungsmelder im Haus käme. Die Täter waren also noch im Haus.

Einbrecher entkommen

Sofort jagten Einsatzkräfte zum Tatort. Bei Eintreffen der Beamten hatten sich die Täter aber schon aus dem Staub gemacht. Ob sie etwas erbeutet haben, ist in diesem Fall aktuell noch nicht bekannt.

Im zweiten Fall wohl keine große Beute

Wohl aber im zweiten Fall, Tatzeitraum Samstag, 19. August, gegen 15 Uhr bis Montag, 21. August, gegen 23.30 Uhr. Während der Abwesenheit des Bewohners gelangten der oder die unbekannten Täter gewaltsam über ein Kellerfenster in das Anwesen. Sie durchsuchten die Räume, die Beute ist aber überschaubar: eine Haarschneidemaschine, eine Bluetooth-Lautsprecherbox und Münzgeld. Der oder die Täter flüchteten wieder durchs Kellerfenster, durch das sie eingedrungen waren.

Polizei sucht Zeugen

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen hat das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) übernommen. Die Kripo hofft auf Zeugenhinweise: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Perlacher Straße, Heckenrosenstraße, Schlehdornstraße, Akazienallee und Geranienstraße etwas beobachtet, das im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnte? Hinweise ans Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.