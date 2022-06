Neue Geothermieanlage bei Grünwald geplant

Von: Charlotte Borst

Wollen gemeinsam weitere Potenziale der Erdwärme heben: Helge-Uve-Braun, technischer Geschäftsführer der SWM (l.). und Grünwalds Bürgermeister Jan Neusiedl. © SWM

Südlich von Grünwald soll eine neue Geothermieanlage entstehen. „Erste Ergebnisse der Machbarkeitsstudie stimmen positiv“, teilen die beiden Partner Stadtwerke München (SWM) und Erdwärme Grünwald mit.

Grünwald - Im Moment sei man auf Grundstückssuche. „Wir haben eine seismische Untersuchung machen lassen“, berichtet Andreas Lederle, Geschäftsführer der Erdwärme Grünwald. Im Claim Grünwald und in Teilen des Claims der Geothermie Unterhaching habe man interessante Möglichkeiten festgestellt: „In diesem Bereich suchen wir einem Standort, der den Interpretationen der Seismik-Kampagne am nächsten kommt.“ Das große Claim der Erdwärme Grünwald zieht sich über die Gemeindegrenzen Grünwalds, bis in Teile von Oberhaching, Unterhaching und Straßlach-Dingharting.

Freie Wärmemengen in die Landeshauptstadt transportieren

Gerade erst hat die Gemeinde Unterhaching, die mit der Erdwärme Grünwald seit 2018 im Wärmeverbund kooperiert, angekündigt, ihr Netz zügig auszubauen und bis 2027 in ganz Unterhaching Fernwärmetrassen zu verlegen. Auch der Gemeinde Oberhaching hat die Erdwärme Grünwald eine Absichtserklärung zur Wärmeversorgung gegeben. Diese konnte bislang noch nicht realisiert werden, weswegen Oberhaching mittlerweile am Geothermieprojekt in Taufkirchen beteiligt ist. Aber auch hier könnte sich langfristig etwas bewegen: „Wir haben ein schönes Potenzial, wenn die Bohrung erfolgreich ist“, sagt Lederle. „Und alle Wärmemengen, die dann noch frei sind, werden wir in die Landeshauptstadt transportieren, dort besteht enormer Wärmebedarf.“

Drei bis vier Jahre bis zur Bohrung

Mit der Gemeinde Grünwald steht dem neuen Geothermieprojekt ein finanzstarker Partner zur Seite. Für den Prozess von der Grundstückslegung bis zur Bohrung rechnet Andreas Lederle allerdings mit drei bis vier Jahren, „dann können wir hoffentlich sagen, dass das Projekt weiterhin erfolgreich ist. Sollte es schneller gehen, ist das umso besser.“ Damit die Transformation von fossiler zu erneuerbarer Energie gelingen könne, müssten zunächst die Genehmigungsverfahren zügig abgearbeitet werden. „Dafür muss vor allem genug Personal in den Behörden arbeiten“, betont Lederle: „Wer A sagt, muss auch B sagen.“

„Perlenschnur“ für die Wärmewende

Die Erdwärme Grünwald betreibt neben der seit 2009 entwickelten Geothermieanlage in Laufzorn, die 127 Grad heißes Wasser liefert, auch die 2002 gegründete in Unterhaching. Die SWM betreiben in und um München sechs Geothermieanlagen, allein drei davon im Landkreis München, in Kirchstockach, Dürrnhaar und Sauerlach. Um die Wärme aus der Tiefe nutzen zu können, sind zusätzliche Verbindungen zu den Fernwärmenetzen der Partner nötig, es sollen aber auch existierende genutzt werden. Neue und bereits bestehende Geothermieanlagen würden sich so wie an einer „Perlenschnur“ durch die Region ziehen und die Wärmewende voranbringen. Gleichzeitig würde mit dieser Vernetzung die Möglichkeit geschaffen werden, gegenseitig Fernwärme auszutauschen und das geothermische Reservoir südlich von München optimal zu nutzen.