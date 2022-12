Endlich kalt genug: Der Grünwalder Eislaufplatz wird geöffnet

Im Freizeitpark

Der Eislaufplatz in Grünwald ist fertig. Die Temperaturen stimmen. Jetzt können die Schlittschuhfahrer endlich loslegen.

Grünwald – Wer gerne Schlittschuh läuft, der konnte heuer in Grünwald bislang nicht gut planen und musste abwarten. Die Bedingung, die an eine Eröffnung geknüpft sind: „Die Temperatur muss dauerhaft niedrig sein“, wie der Verwaltungsausschuss auf Anraten von Freizeitpark-Leiter Jan-Torsten Verleger im Oktober beschlossen hatte. Verleger appellierte an das Verantwortungsgefühl in der Krise, nicht nur symbolisch, sondern effektiv weniger zu verbrauchen.

Öffentliches Eislaufen

Jetzt aber ist es soweit. Am heutigen Donnerstag, 8. Dezember, um 14 Uhr startet die Eislaufsaison im Grünwalder Freizeitpark mit dem öffentlichen Eislaufen. Einen Tag später, am Freitag, 9. Dezember, herrscht dann Normalbetrieb. Bis mindestens Ende Januar freut sich das Freizeitparkteam auf den Besuch der Eisläufer zu den gewohnten Öffnungszeiten.

Eishockey und Weihnachtsmarkt

Kindereishockey wird auch angeboten und steht wieder jeden Montag von 14 Uhr bis 20 Uhr auf dem Programm. Das Eishockey für Erwachsene findet an drei Terminen pro Woche statt, und auch Anmietungen insbesondere für Schulklassen, sind möglich. Am Freitag sowie am Wochenende findet jeweils von 15 bis 20 Uhr zudem der kleine Weihnachtsmarkt rund um den neu eröffneten „Kiosk im Park“ statt. Angeboten werden neben dem kulinarischen Angebot von Pächter Thomas Weigl weitere Delikatessen, Kunst, selbst genähte Kinderkleidung, Gestricktes und frei Hand geschriebene Pinselschriften.