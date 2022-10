Trotz Energiekrise: Grünwald spart nicht an der Weihnachtsbeleuchtung

Von: Marc Schreib

Weihnachtsbeleuchtung in Grünwald, darunter auch private Dekorationen. © Marc Oliver Schreib

In Grünwald bleibt es beim stimmungsvollen Weihnachtsbummel. Hier stimmt man nicht ins Streichkonzert ein.

Grünwald - Nur für einen symbolischen Mehrwert die Beleuchtung abschalten? Das hat keine Mehrheit gefunden. Allerdings werden die Lichter erst zum Ersten Advent angeschaltet und am 7. Januar sind sie schon wieder aus.

Nur einer stimmte gegen diesen Beschluss: Achim Zeppenfeld (SPD). Er hatte den Antrag gestellt, darüber zu diskutieren, ob die Gemeinde in diesem Jahr aufgrund der Energiekrise nicht besser auf einen Großteil der stimmungsvollen Lichter verzichten soll. Mit seiner Haltung blieb er allerdings allein auf weiter Flur. Alle übrigen Fraktionen konnten sich nicht mit einer Einschränkung anfreunden.

Sterne und Lichterketten mit LED

Die Verwaltung wollte schon dafür plädieren, sämtliche Lichtersterne im Depot zu belassen, die sonst im Dezember die Ortsmitte rund um den Marktplatz schmücken. Für die Christbäume sollte eine Zeitschaltuhr eingesetzt werden. Schluss der Erleuchtung: um 10 Uhr abends. Aber die Mitglieder des Grünwalder Verwaltungsausschusses sorgten für eine Überraschung. Im Gegensatz zum Zeitgeist in anderen Gemeinderäten des Landkreises stimmten sie gegen das relativ rigorose Vorgehen. Vor allem mit der Begründung, dass die Lichtersterne und Ketten mit LED funktionieren und daher sehr stromsparend sind.

Geschäfte brauchen schöne Stimmung

Gerhard Sedlmair (CSU) schnaufte tief durch, bevor er sagte: „Ich würde darum bitten, das aufzuhängen.“ Die Grünwalder hätten jetzt zwei Jahre lang kein richtiges Weihnachten feiern können, die Christkindlmärkte seien ausgefallen, die Geschäftsleute, der Einzelhandel, stark gebeutelt. Dieser sei auf eine schöne Stimmung angewiesen und brauche gute Kundschaft in der Ortsmitte. Das Gewerbe als Stütze der Wirtschaft müsse erhalten werden, stimmte sein Fraktionskollege Robert Zettel ein. Die paar Lamperl, das sei alles nur Symbolik und spiele keine nennenswerte Rolle. Eben, fand auch Ingrid Reinhart-Maier (Grüne). Grünwald sei nicht bekannt dafür, eine bombastische Weihnachtsbeleuchtung zu haben. „Wir sind da schon immer sehr dezent.“ Gerade in der Fußgängerzone, im Luitpoldweg aber müssten die Sterne hin: „Sonst ist doch alles ganz trostlos.“ Mit der Zeitschaltuhr an den Christbäumen waren die Ausschussmitglieder dagegen einverstanden. Aber erst um 11 Uhr abends. Die Erweiterung um eine Stunde brachte Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) erfolgreich ein: „Ich glaube, dann reicht es auch.“

Stromfresser befinden sich woanders

Die eigentlichen Stromfresser befinden sich in Grünwald schließlich ganz woanders. Ingrid Reinhart fallen da schon Einsparungsmöglichkeiten ein. Dass zum Beispiel so mancher sein Schwimmbad und seine Sauna im Winter nicht beheizt, das wäre doch eine gute Möglichkeit. Der prächtige Christbaum im Rathausfoyer übrigens wird ausgemacht, sobald sich nur noch der Hausmeister im Gebäude befindet. Ganz im Sinne von St. Martin: „Das Licht geht aus, wir gehen nach Haus.“