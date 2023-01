Fahrerflucht: Polizei sucht Mercedes-Schrammer – 15.000 Euro Schaden

Von: Laura May

Teilen

Polizei bittet um Hinweise/Symbolbild © IMAGO/Maximilian Koch

Ein 53-Jähriger hat in Grünwald seinen Mercedes auf der Straße abgestellt – und bei Zurückkommen eine böse Überraschung erlebt.

Grünwald – Der Kleinbus eines Grünwalders ist im Zeitraum zwischen 11. und 13. Januar von einem Unbekannten beschädigt worden.

Der 53-jährige Mann hatte seine graue Mercedes V-Klasse an der Wörnbrunnerstraße 14 am rechten Straßenrand geparkt. Als er am 13. Januar zu seinem Wagen zurückkam, erwartete ihn eine böse Überraschung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.

Mercedes-Schrammer von Grünwald: 15.000 euro Schaden

Der Kleinbus war über die gesamte Länge verschrammt, der linke Spiegel war abgerissen. Vom Verursacher war weit uns breit nichts zu sehen.

Der Schaden am Mercedes beträgt rund 15.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter mit bisher unbekanntem Fahrzeug.

Die Spurensicherung untersucht Mercedes und Umfeld auf mögliche Hinweise wie etwa besonderen Lack, um den Wagen des Täters zu ermitteln. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise von Anwohnern oder anderen Zeugen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)

Zeugenaufruf:

Wer hat etwas gesehen? Die Polizei bittet um Zeugen. Wer im Zeitraum 11. bis 13. Januar im Bereich der Wörnbrunnerstraße beobachtet hat, was mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte, soll sich die Person telefonisch an die Polizei Grünwald wenden. Nummer: 089/641440