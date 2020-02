FDP-Hasser mit radikaler Aktion in Münchner Nobel-Viertel: Parteigrößen gehen an Öffentlichkeit

Die Polizei ermittelt in München gegen eine unbekannte Person, die am Bavariafilmplatz in Grünwald drei Plakate der FDP abgehängt hat und verschwinden ließ.

Im Münchner Nobel-Viertel Grünwald hat ein augenscheinlicher FDP-Hasser Plakate der Partei abgehängt.

Der Bürgermeisterkandidat der FDP hatte sie persönlich angehängt.

Gegen den Plakat-Dieb wurde jetzt Anzeige erstattet.



Grünwald – Der Grünwalder FDP-Bürgermeisterkandidat Michael Ritz hat sie eigenhändig mit einem Kollegen an zwei Laternenmasten und einem Schild für Straßennamen aufgehängt. Ritz glaubt zu wissen, um wen es sich bei der Aktion am helllichten Tag handelt.

FDP-Hasser treibt Unwesen: Grünwalder FDP-Bürgermeisterkandidat hat einen Verdacht

Ein Parteikollege habe mit seinem Smartphone die Szene fotografisch festgehalten. Sie habe sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr an besagtem Ort abgespielt. Zu sehen ist in drei Aufnahmen eine kleine männliche Person mit Aufstellleiter, im schwarzen Mantel und Franzosenkäppi. Der Fotograf erwischte den Mann nicht beim Abhängen der Plakate, sondern beim Wegtragen des Kabelbinders. Die Frau von Michael Ritz, FDP-Kreisschatzmeisterin Maria-Theresia von Seidlein, nahm sich der Angelegenheit an und stellte in Vertretung der FDP Grünwald Strafanzeige. Man habe sich mit dem Landtagsabgeordneten Helmut Markwort abgestimmt, in dem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen. Michael Ritz vermutet hinter der Aktion den ehemaligen Grünwalder Gemeinderat und einstigen Büroleiter von Franz Josef Strauß, Wilhelm Knittel.

FDP-Plakat-Dieb in Münchner Nobel-Viertel Grünwald: Kleiderprobe entlastet Knittel

Also fragte der Münchner Merkurbei dem 85-jährigen Grünwalder nach. Just in dem Moment des Anrufs bekam Knittel Besuch von der Polizei. Diese ist verpflichtet, der Anschuldigung nachzugehen. Wie die Pressestelle versichert, gibt es jedoch keinen Verdacht gegen eine bestimmte Person.

Wilhelm Knittel selbst hält es für absurd, dass er in seinem Alter und gehbehindert am helllichten Tag durch Grünwald gefahren sein soll, um Plakate der FDP zu klauen und sie an anderen Stellen zu zerkratzen. Der 85-Jährige findet, rein äußerlich, von der Ferne, könne jemand schon auf die Idee kommen, dass er das sei. „Aber wir haben gerade noch Kleiderprobe gemacht. Meine Joppe, die ich trage, ist deutlich kürzer.“

Nach FDP-Plakat-Gate in Grünwald: Gegenanzeige erstattet

Andere Merkmale wurden durchgesprochen, die nicht auf Knittel hindeuten. Außerdem versichert er glaubhaft, das Haus erst um 15.50 Uhr verlassen zu haben. Den Vormittag über habe er mit seiner Frau zu Hause verbracht und sich am Nachmittag in keiner der genannten Straßen aufgehalten. Der Jurist erstattete Gegenanzeige: „Ich bin eigermaßen verblüfft, was man mir mit meinen 85 Jahren zutraut.“

Auch angesichts seines Hintergrundes und Werdeganges hält er die Anschuldigungen des FDP-Mannes für ausgesprochen absurd. „Leider ist noch nicht Faschingshöhepunkt, sonst hätte ich das dort verortet.“

