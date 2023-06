Fernwärme-Ausbau in Grünwald: Bürger sollen Absperrungen beachten und sich nicht selbst gefährden

Von: Marc Schreib

Im Zuge des Fernwärme-Ausbaus bittet die Erdwärme Grünwald die Bürger, die Absperrungen zu beachten und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. (Symbolfoto=) © J. Dziemballa

Im Zuge des Fernwärme-Ausbaus bittet die Erdwärme Grünwald die Bürger, die Absperrungen zu beachten und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.

Grünwald – Die Arbeiten zum Ausbau der Fernwärmetransportleitung durch den Perlacher Forst in Richtung Norden laufen mit Hochdruck. Derzeit findet der Tiefbau statt. Rohrleitungen werden entlang der Wege durch den Grünwalder Forst verlegt. Die Arbeiten sind in Abstimmung mit der Landeshauptstadt München und den Bayerischen Staatsforsten bis voraussichtlich Ende September angesetzt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Erdwärme Grünwald (EWG) hervor.

Forst- und Radwege gesperrt

Abschnittsweise müssen im Bereich der Bauarbeiten Forst- und Radwege gesperrt werden. Für die Radhauptverbindung München Süd im Bereich der Bavariafilmstudios und Grenz-Geräumt sind vor Ort Umfahrungen eingerichtet und ausgeschildert. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Forst- und Radwege wieder nutzbar.

Zum Schutz der Radfahrer und Fußgänger, aber auch der Beschäftigten auf der Baustelle bittet die Erdwärme Grünwald dringend darum, die eingerichteten Umfahrungen einzuhalten und nicht eigenständig Baustellenabsperrungen zu versetzen und zu umgehen. „Werden eingerichtete Durchfahrtsverbote ignoriert, bringen Benutzer der Wege sich selbst aber auch Bauarbeiter in höchste Gefahr“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Sturzgefahr auf unbefestigten Wegen und im Bereich von Baugruben sei hoch. In manchen Situationen könne daher Lebensgefahr bestehen.

Hier kann man sich informieren

Während der gesamten Bauphase ist die EWG nach eigenen Aussagen bemüht, Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Für Einschränkungen bittet die Geothermiegesellschaft heute schon um Verständnis. Bei Fragen zur Fernwärme Nordanbindung Grünwald wenden sich die Bürger an die örtliche Bauüberwachung, die Firma Arnold Consult (Thomas Boese: 0160/90 56 13 49, E-Mail: t.boese@arnold-consult.de).