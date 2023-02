Grünwald will Abriss von Sep-Ruf-Haus verhindern: Bürgermeister bittet Landratsamt um Hilfe

Eine Abrissuntersagung will die Gemeinde Grünwald für das Haus an der Hugo-Junkers-Straße 1 erwirken. © Rothörl/Gemeinde Grünwald

Die Zukunft des vom Abriss bedrohten Sep-Ruf-Hauses an der Hugo-Junkers-Straße 1 in Grünwald schlägt immer höhere Wellen. Bürgermeister Jan Neusiedl hat jetzt einen Brief ans Landratsamt geschrieben.

Grünwald - Bis zur endgültigen Klärung der Denkmalwürdigkeit hat Bürgermeister Jan Neusiedl nun beim Landratsamt München nachgefragt, ob zur Sicherung des Hauses eine Abrissuntersagung ausgesprochen werden könne. Das Wohnhaus steht bisher nicht in der Denkmalliste. Die Gemeinde lässt sich deswegen aktuell rechtlich beraten, um den Erhalt des denkmalwürdigen Hauses im südlichen Straßenzug zu sichern. Die übrigen Häuser der Hugo-Junkers-Straße 3 bis 19 sind bereits als Baudenkmal in die Denkmalliste eingetragen.

mm