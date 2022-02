Die katholischen Pfarreien suchen das Gespräch unter dem Motto „Segenszeit“

Die Kirche St. Peter und Paul: Die katholischen Pfarreien in Grünwald suchen das Gespräch zu den Gläubigen wollen ihre Anliegen aufnehmen. © Marc Schreib

Die Pfarreien St. Peter und Paul und Maria Königin in Grünwald bieten ein Programm unter dem Motto „Segenszeit“ an.

Grünwald – Viele Katholiken sind tief erschüttert, verunsichert und wütend, suchen nach Orientierung, Heimat und Halt nach Veröffentlichung des Gutachtens zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker sowie hauptamtliche Bedienstete im Bereich der Erzdiözese München und Freising.

Die Pfarreien St. Peter und Paul und Maria Königin unter der Leitung von Pfarrer Strasser-Langenfeld wollen daher die Möglichkeit bieten, miteinander ins offene Gespräch zu treten, Belastendes abzuladen, Heimat und Gemeinschaft zu finden. So steht es in einer Pressemitteilung des Pfarrverbands.

Beginn des Programms am Sonntag

Das aktuelle Motto „Segenszeit“ ist mit Bedacht gewählt, denn ein Segen werde auch immer von Hoffnung begleitet: eine Krisenzeit könne zu einer segensreichen Zeit führen, ein Sterben dazu führen, dass etwas Neues aufblühen kann und ein Verlust zu einem neuen Aufbruch. Die Aktion „Segenszeit“ beginnt mit der „Offenen Kirche“ in Maria Königin am Sonntag, 13. Februar, und endet mit dem Osterfest im April.

Zum Auftakt am kommenden Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, sich an verschiedenen Stationen mit der Kirche auseinanderzusetzen. Haupt- und Ehrenamtliche werden als Gesprächspartner in der Kirche präsent sein. Die „Offene Kirche“ endet um 17 Uhr mit einer Segensfeier, in welcher sich alle Paare, Familien, Alleinstehende und Betroffene segnen lassen können.

Klagemauer wird errichtet

Die Stationen verbleiben bis Ostern in der Kirche Maria Königin und werden insbesondere in der Fastenzeit durch weitere Stationen ergänzt. Unter anderem wird eine Klagemauer errichtet werden, in welche Klagen, Sorgen und Bitten hineingesteckt werden können. Am Segensbaum wird Platz sein für Dank. Ein Mosaik, das von jedem mitgestaltet werden kann, soll zeigen, dass alle zusammen Kirche sind.

Jeden Samstag wird zudem in der alten Kirche St. Peter und Paul (neben der Pfarrkirche) die Möglichkeit zu einem seelsorglichen Gespräch oder zur Beichte bestehen. Von 9 Uhr bis 10 Uhr steht ein Mitglied des Seelsorgeteams des Pfarrverbands bereit, um den Anliegen Gehör zu schenken und mit den Pfarreimitgliedern ins Gespräch zu kommen.

Schutzkonzept sorgsam ausgearbeitet

Daneben trägt der Pfarrverband Sorge dafür, dass das organisatorisch Notwendige umgesetzt wird: Seit Januar 2020 gilt für das Dekanat München-Giesing, dem die Grünwalder Pfarreien angehören, das Schutzkonzept zum achtsamen Umgang mit Kindern und Jugendlichen sowie schutzbefohlenen Erwachsenen. Ziel dieses Konzeptes ist es, den Menschen, die haupt- und ehrenamtlich innerhalb der Kirche tätig sind, einen Handlungsleitfaden zu geben, um bei Verdachtsfällen im Sinne der Betroffenen handeln zu können und den Blick für Grenzüberschreitungen zu schärfen

Bereits vor Veröffentlichung des Gutachtens vom 27. Januar zu den Missbrauchsfällen in der Erzdiözese München und Freising hat sich im Pfarrverband Grünwald ein Arbeitskreis gebildet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Schutzkonzept des Dekanats zu prüfen und für die Grünwalder Pfarreien zu erweitern und zu optimieren. Dieses individuelle Schutzkonzept wird in Kürze auf der Website des Pfarrverbands www.pfarrverband-gruenwald.de veröffentlicht werden. mm