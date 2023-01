Grünwald baut neue Fernwärmeleitung durch den Forst

Von: Marc Schreib

Teilen

Die Geothermie in Grünwald boomt. © fkn

Die Geothermie in Grünwald boomt. Immer mehr Bürger interessieren sich für einen Hausanschluss. Deshalb wird das Netz ausgebaut und eine neue Fernwärmeleitung gelegt.

Grünwald – Trotz der allgemeinen Krisenlage auf dem Energiesektor und der Inflation kann sich die Gemeinde Grünwald eine vergleichsweise optimistische Haltung im Hinblick auf ihre kommunale Zukunft bewahren. Sie hat in den vergangenen Jahren Häuser gedämmt, saniert und fit gemacht, die Rücklagen bewegen sich nach wie vor in einem beneidenswerten Millionenbereich, die Pro-Kopf-Verschuldung wird weiterhin null Euro betragen und höchstwahrscheinlich wird wieder ein Maibaum die Ortsmitte schmücken.

Hausanschlüsse

Die mit Abstand ehrgeizigsten Vorhaben betreffen den Energiesektor, kurz die Geothermie. Der Ausbau der Hausanschlüsse hat nach dem Beginn des Ukrainekrieges einen sensationellen Zulauf erhalten, der ungebrochen bleibt. Auch die bislang skeptischen Grünwalder schließen mit der Erdwärme jetzt Verträge ab und man versucht, die Warteliste so schnell wie möglich abzuarbeiten, wie Erdwärme-Geschäftsleiter Andreas Lederle konstatiert. „Wir hatten letztes Jahr unser Spitzenjahr mit knapp über 400 abgeschlossenen Verträgen.“ Also baute die zuständige Baufirma Pfaffinger die Kapazität aus, stockte das Personal auf und besorgte so viel Material wie möglich, sodass am Ende des Jahres 172 Anschlüsse dabei herauskamen. „Es war schon gewaltig, und wir werden jetzt mit Hochdruck weiterbauen.“

Ein neuer Maibaum wird in diesem Jahr wieder in der Ortsmitte von Grünwald aufgestellt. © Marc OliverSchreib

Die Erdwärme Grünwald gibt sich recht optimistisch, dass sie auch heuer mindestens 150 Anschlüsse fertigstellt. Andreas Lederle rechnet wieder mindestens mit rund 4,5 Kilometern an Leitungen, „die wir verbuddeln“. Am Netz sind insgesamt aktuell rund 1500 Haushalte von 3000 möglichen. Für einen Anschluss müssen rund drei bis vier Wochen Bauzeit veranschlagt werden. Dabei sind die Engpässe in der Branche nach wie vor deutlich zu spüren, vor allem bei den Wärmeübergabestationen, in denen viel Elektrotechnik steckt. Der Kunde zahlt für den Anschluss etwa 1000 Euro aus eigener Tasche – unter Berücksichtigung aller Förderungen, die es gibt. In Grünwald hat man lange dafür gekämpft, dass die Geothermie in der Bundesgesetzgebung ihren Platz bei den Förderungen findet. Das ist ihr gelungen.

Die nächste Bohrung

Der Heißhunger nach geothermischer Energie hat zur Folge, dass auf dem Laufzorner Claim eine weitere Bohrung ansteht. Im Dezember gab es bereits grünes Licht für den neuen Standort Laufzorn II. Die Kosten werden im Haushalt mit 75 Millionen Euro beziffert. Die Erdwärme hat die ersten Genehmigungsschritte in der Projektentwicklung unternommen. Vielleicht ist schon dieses Jahr ein erstes Bauschild zu sehen. Geplant sind jedenfalls zwei Doubletten und ein reines Heizwerk. Hier wird die geothermische Wärme ausgekoppelt und weiter nach Grünwald und Unterhaching transportiert. Dahinter steht auch das strategische Ziel, mit den Stadtwerken München zu kooperieren. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wird eine Verbindung gesucht von den Standorten in Laufzorn und Unterhaching Richtung München.

Neue Einspeiseleitung

Aber das ist immer noch nicht alles an Bauvorhaben der Erdwärme Grünwald: Sie wird eine weitere Verbundleitung von Laufzorn quer durch den Forst bis hin zum Bavariafilmgelände legen. Hier wird an das bestehende Fernwärmenetz angeknüpft. Die Planung ist fertig, Genehmigungen sind erteilt. Die Vorarbeiten laufen bis Ende Februar. An den Forstwegen muss noch der ein oder andere Baum aus dem Randbereich entfernt werden, bevor die Brutzeit losgeht. Anfang März sollen die Bauarbeiten beginnen. Sie dauern voraussichtlich ein Jahr. Die Leitung dient zur weiteren Absicherung des mittlerweile rund 100 Kilometer langen Fernwärmenetzes. Dabei handelt es sich um das größte Bauprojekt, das die Gemeinde beziehungsweise ihr Tochterunternehmen beginnt. Kostenpunkt laut Bürgermeister Jan Neusiedl: zehn Millionen Euro. Möglicherweise könnte hier auch ein guter Anknüpfungspunkt für die Leitung nach München sein. Das muss die Machbarkeitsstudie zeigen.

Glasfaserausbau

Mit Leitungen geht es weiter. Der Glasfaserausbau schreitet voran, wobei die Ortsmitte und ein Gebiet in Geiselgasteig schon angeschlossen worden sind. Bürgermeister Jan Neusiedl: „Die Arbeiten verlaufen sehr zügig.“ Schon im September wurde angefangen, und es geht voran. Das Projekt wird sich nicht nur auf das Jahr 2023 beschränken, sondern mehrere Jahre beanspruchen. Neusiedl selbst nutzt bereits Glasfaser: „Ich habe das Röhrchen schon drin liegen und bin sehr zufrieden. In einer Viertelstunde waren sie fertig.“ Auch die gemeindlichen Liegenschaften werden flächendeckend Glasfaser erhalten.

LED-Austausch

Wieder im Energiebereich ist der Austausch der LED-Straßenbeleuchtung angesiedelt. Sie ist über 70 Jahre alt, weshalb die Verkabelung und die Lampenträger ausgetauscht werden müssen. „Es ist leider nicht so, dass man mal eben die Birne austauscht“, erklärt Bürgermeister Neusiedl. Rund 65 Prozent der Straßenlaternen im Ortsgebiet sind erneuert, heuer geht es weiter. Aber auch hier gibt es Kapazitätsengpässe, die zu Verzögerungen führen.

Auch andernorts im Baubereich bekommt die Gemeinde das zu spüren, vor allem im Elektrosektor. Jahrelanges Warten auf Trafos gehört gehört zu den unbequemen Folgen. Deshalb zieht sich auch der Ausbau der E-Ladestationen hin.

Das Freizeitbad

Bei all den Hindernissen ist der Bürgermeister hellauf begeistert, dass noch zum Jahresende das neue Lehrschwimmbecken im Grünwalder Freizeitbad eröffnet hat. „Das im Termin- und Kostenrahmen zu schaffen, da können wir sehr stolz sein.“ Denn eigentlich wäre unter den gegenwärtigen Zuständen zu erwarten gewesen, dass der Projektabschluss ins Jahr 2023 fällt. Perspektivisch aber muss im Freizeitbad noch etwas geschehen. Um eine Sanierung des Schwimmbades kommt die Gemeinde nicht herum.

Der neue Maibaum

Die erfreulichste Nachricht für die Grünwalder aber kommt ganz zum Schluss. In der Grünwalder Ortsmitte wird ein neuer Maibaum aufgestellt und der liegt schon im Forst bereit. Neusiedl verrät aus Sicherheitsgründen jedoch nicht, wo genau. Im vergangenen Jahr hätte die Aufstellung stattfinden sollen, fiel aber coronabedingt aus und wird also im Mai nachgeholt. Davor müssen die Burschen mit Maibaumwachen gut aufpassen, dass er nicht gestohlen wird. Wie der Bürgermeister weiß: „Die Unterbrunner sind gefährlich.“