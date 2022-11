Grüner Traum vom Pariser Flair in Grünwald

Von: Marc Schreib

Teilen

Großes Vorbild in Paris: Wie ein kleiner Jardin de Luxembourg, so könnte man nach Vorstellung der Grünen das Mahag-Gelände umgestalten. © Christian Offenberg via IMAGO

Nach dem Vorbild des berühmten Jardin de Luxembourg in Paris könnte man das Mahag-Gelände in Grünwald umgestalten. So jedenfalls könnten es sich die Grünen vorstellen und brachten ihre Idee jetzt im Gemeinderat vor.

Grünwald – Verschimmelt, renovierungsbedürftig: Die Grünen-Fraktion stellte jetzt den Antrag, das ehemalige Mahag-Gelände an der Südlichen Münchner Straße in Grünwald neu zu gestalten. Gedacht ist an einen Park mit Bürgersaal, der für Feste, Theaterauftritte, Tanzfeste, Kino und Vieles mehr tauglich sein könnte. Dadurch versprechen sich Bettina Schreyer und ihre Fraktionskollegen mehr Lebensqualität im Zentrum.

Zufriedenheit der Bürger erhöhen

Schach, Boule, Gespräche. Kurz, ein kleiner Jardin de Luxembourg soll es werden. Das Original, ein Juwel der Landschaftsarchitektur, steht mitten in Paris und gehört zu den schönsten Parkanlagen Europas, in dem sich sogar die Tauben geadelt fühlen dürfen. Die grüne Zone im urbanen Raum soll auch in Grünwald die Zufriedenheit der Bürger erhöhen. Aber daraus wurde nichts. Mit ihren Wünschen standen die Grünen im Gemeinderat allein, sie fanden keine Unterstützung.

Aktuell ist die Deutsche Post in das Gebäude umgezogen

Das mag an den Argumenten liegen, die Bauamtsleiter Stefan Rothörl aufzählte: Vor elf Jahren hat die Gemeinde das Mahag-Grundstück an der Südlichen Münchner Straße als Vorratsgrundstück gekauft. Ursprünglich gab es den Ansatz, einen städtebaulichen Wettbewerb ins Leben zu rufen, um für den Platz eine künftige Bestimmung zu finden.

Aber zwischenzeitlich kamen viele Notwendigkeiten dazwischen. Ganz aktuell ist die Deutsche Post in das Gebäude umgezogen und führt hier zunächst auf ein Jahr befristet ihre Dienstleistungen durch. Im Obergeschoss haben seit 2015 Asylbewerber eine Unterkunft, im Moment leben hier ukrainische Flüchtlinge. Im Erdgeschoss hat der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“ seinen Sitz. Hinzu kommen der Helferkreis, eine Fahrradwerkstatt, das Reparaturcafé. Der Bauhof lagert hier Gerätschaften, Materialien und Fahrräder ein. Der Trachtenverein stellt seinen Leonhardiwagen auf dem offenbar recht großräumigen Gelände unter, und ein Traktor des TSV steht da. Hier ist so viel Platz, dass auch noch ausrangierte Büromöbel des gemeindlichen Vermögensamtes gelagert werden.

Kritische Stimmung zur Realisierung

Alles das ist heute aus der Mahag nicht mehr wegzudenken. Bei einer Überplanung müssten Ersatzräume bereitgehalten werden. Davon abgesehen gibt es laut Bauamtsleiter Stefan Rothörl viele Orte für die Bürger: den August-Everding-Saal, die Schulmensa, das Bürgerhaus Römerschanz, die Alte Turnhalle, die Burg, die kirchlichen Säle.

Michael Ritz (FDP) konnte die Argumente der Verwaltung sehr gut nachvollziehen. „Wo sollen denn die Nutzungen hin?“ Ihm reichen die Vorschläge der Grünen nicht, um jetzt anzupacken. Alexander Steininger (CSU) will die städtebauliche Entwicklung an der Stelle einem späteren Gemeinderat überlassen. Eine breite, grüne Fläche an der Stelle, ein Jardin de Luxembourg? Für Oliver Schmidt (PBG) nicht gut vorstellbar.

Antrag wird nicht weiterverfolgt

Letztendlich ruderte Bettina Schreyer etwas zurück und sprach von Denkanstößen, die sie habe geben wollen: „Schließlich bin ich erst seit zwei Jahren im Gemeinderat und will auch an großen Projekte beteiligt sein.“ Diese erfrischende Ehrlichkeit brachte mit viel Lachen einen sympathischen Schwung in die Sitzung. Der Antrag der Grünen allerdings wird trotzdem nicht weiterverfolgt.