17-jährige Rollerfahrerin kollidiert in Kreuzung mit BMW und stürzt

Von: Anna Liebelt

Die Schülerin erlitt einige Schürfwunden, konnte jedoch selbstständig einen Arzt aufsuchen. © Symbolfoto/Karl-Josef Hildenbrand

Am Mittwochabend, 7. Juni, stießen eine 17-jährige Schülerin auf ihrer Vespa und eine 24-jährige Autofahrerin an einer Kreuzung in Grünwald zusammen. Die Schülerin hatte zuvor die Vorfahrt missachtet.

Grünwald - Bereits am Mittwochabend, 7. Juni, kam es zu einem Unfall zwischen einer Rollerfahrerin und einer Autofahrerin an einer Kreuzung in Grünwald. Das teilte die Polizei erst am Freitag mit. Gegen 23.50 Uhr fuhr eine 17-jährige Schülerin aus dem südlichen Landkreis mit ihrer Vespa auf der Ebertstraße in nordwestliche Richtung.

Zur gleichen Zeit fuhr laut Polizei eine 24-jährige BMW-Fahrerin aus München auf der Herrenwiesstraße in südöstliche Richtung. An der Kreuzung zur Ebertstraße wollte die Münchnerin abbiegen. Die 17-jährige Schülerin erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem BMW.

Schülerin verletzt sich bei Unfall leicht

Die Schülerin stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Laut Beamten zog sie sich mehrere Schürfwunden am Körper zu, musste jedoch nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Die 24-jährige Münchnerin blieb unverletzt. Der Schaden an der Vespa beläuft sich auf rund 1500 Euro. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf 5000 Euro.