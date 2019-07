82-Jährige fährt neuen Mercedes gegen Friedhofsmauer

Weil sie den falschen Gang eingelegt hat, hat sich eine 82-Jährige verletzt. Auch ihr Ehemann kam ins Krankenhaus.

Ihren nagelneuen Mercedes B-Klasse hat eine 82-Jährige am Sonntag in Grünwald geschrottet . Der Wagen war beim Waldfriedhof in Grünwald geparkt. Als die Münchnerin gegen 16.30 Uhr wegfahren wollte, geschah der folgenschwere Fehler beim Schalten: Sie legte nämlich Rückwärts- statt Vorwärtsgang ein. Der Mercedes stieß mit voller Wucht gegen die Friedhofsmauer, teilt die Polizei Grünwald mit. Die Münchnerin und ihr 85 Jahre alter Ehemann klagten nach dem Unfall über Rückenschmerzen. Die beiden wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während die Mauer des Friedhofs unbeschädigt blieb, entstand an der B-Klasse Totalschaden rund 35.000 Euro, schätzt die Polizei.