83-Jährige bremst zu spät: 10.000 Euro Schaden

Eine Seniorin passt beim Autofahren in Grünwald kurz nicht auf und schon scheppert es. Die Folge: 10.000 Euro Schaden an zwei Autos.

Grünwald - Weil eine 83-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, hat sie einen Unfall mit 10.000 Euro Schaden verursacht. Die Polizei berichtet, dass die Seniorin aus dem Landkreis München am Freitag um 13 Uhr in ihrem Auto in Grünwald auf der Tölzer Straße fuhr.

Vor ihr wollte eine 55-Jährige, ebenfalls aus dem Landkreis München, nach rechts in Am Wildwechsel abbiegen. Das bemerkte die Seniorin zu spät und fuhr auf das Auto der 55-Jährigen auf.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.