Grünwald als Vorbild beim Energiesparen

Von: Marc Schreib

Die Turbulenzen auf dem Gas- und Strommarkt lassen auch die Gemeinde Grünwald nicht ungerührt.

Grünwald - Der Geschäftsführer der Erdwärme, Andreas Lederle, beschrieb das Geschehen jetzt in der Sitzung des Gemeinderats mit den präzisen Worten: „Die Preise spielen auf den Spottmärkten im Moment komplett verrückt.“ Beispiel: Eine Megawattstunde Gas für 200 Euro, die vor zwei Jahren 15 Euro gekostet hat.

Idee: Preisverschiebung

Da heißt es in Grünwald, Ruhe bewahren und einmal resümieren, was auf Betreiben des Rathauses alles an Energiesparformen entwickelt wurde. Im Vorfeld hatte sich Achim Zeppenfeld (SPD) Gedanken zum Wärme- und Energiekomplex gemacht, der in Grünwald mittlerweile zum Aufgabenbereich der Gemeinde gehört. Die Erdwärme Grünwald sollte nach seinem Wunsch den Auftrag erhalten, ein Energiesparkonzept durch Preisverschiebung auszuarbeiten. Damit sollten eventuelle Kostensteigerungen im nächsten Jahr abgefedert werden. Sein Gedanke: Geringverdiener entlasten, die etwa trotz großem Grundstück nur eine kleine Rente haben. Der Vorstoß aber fand keine Mehrheit.

Die Erdwärme Grünwald ist bereits überall am Überlegen, wie sich in der heiklen Lage intelligent wirtschaften lässt. Zum Beispiel müssen die Auswirkungen der Gasbeschaffung für die Blockheizkraftwerke in Laufzorn berücksichtigt werden. Ziel ist die Stromproduktion. Natürlich. Aber ist es noch sinnvoll, angesichts der hohen Preise den Betriebsstrom selbst zu erzeugen? Diese Frage kam von Oliver Schmidt (PBG).

Verbrauch der Blockheizkraftwerke auf das absolute Minimum reduzieren

Allerdings ist das sinnvoll. Durch die eigene Produktion sei eine höhere Verfügbarkeit und Stabilität gewährleistet. Das sagt Andreas Lederle. Er ergänzt: „Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir heute Gas beziehen, das wir vor zwei Jahren gekauft haben.“ Trotzdem habe die Geschäftsführung entschieden, den Verbrauch der Blockheizkraftwerke auf das absolute Minimum zu reduzieren und auf 80 Prozent der maximalen Leistung einzudrosseln, teilweise sogar noch darunter. Die Konsequenz: Pro Tag lässt sich der Jahresverbrauch eines durchschnittlichen Einfamilienhauses einsparen.

Man könnte hergehen und jede erzeugte Menge Strom für sehr viel Geld verkaufen. Aber das will die Erdwärme nicht, weshalb sie nur so viel produziert, dass sie die Geothermie am Laufen hält. Das Heizkraftwerk in Unterhaching ist unterdessen komplett abgestellt worden, die Tiefenpumpe auch. Unterhaching wird aus Laufzorn mit versorgt. In den Sommermonaten kein Problem. Lederle: „Wir wollen unseren Beitrag leisten und nicht den Eindruck hinterlassen, Kriegsgewinnler zu sein.“ Der positive Effekt: Die Erdwärme muss aufgrund der verringerten Gasmenge auch weniger CO2-Zertifikate beim Wirtschaftsministerium abliefern.

So geht’s im Freizeitpark

Im Freizeitpark hat man schon vor elf Jahren eine Energiestrategie aufgelegt. Neben Gebäudeisolierungen und dem Geothermieanschluss sind hier auch die Dächer mit Photovoltaik bestückt. Überall leuchten die LED-Birnen, die Gebäudeleittechnik kommt zum Einsatz. Der Freizeitpark kann sich sehen lassen. Die restlichen kommunalen Gebäude sind in den vergangenen 20 Jahren mit Wärmeschutz versehen und saniert worden. Zum Teil wurde die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt, der Rest wird es bald sein. Rathaus, Wohnhäuser, Musikschule, alles ist an die Geothermie angeschlossen, die Heizung läuft ohne fossile Brennstoffe. Bauamtsleiter Stefan Rothörl: „Überall im Ort werden die Straßen aufgerissen und wieder zugeschüttet, um die Hausanschlüsse für die Geothermie bei boomender Nachfrage so schnell wie möglich in die Keller zu legen.“