Antrags-Flut bei Bürgerversammlung: Grünwaldern brennen viele Themen auf den Nägeln

Von: Birgit Davies

Rund 200 Grünwalder waren zur Bürgerversammlung gekommen. Rosina Reiter regte eine Verkehrsberuhigung rund um die Kaiser-Ludwig-Straße an. © davies

Eine Flut von insgesamt 39 Anträgen gab es zur Bürgerversammlung in Grünwald. Dabei sind die Themen, die die Grünwalder beschäftigen, vielfältig.

Grünwald - Einer davon befasste sich mit einer Erhöhung des kommunalen Erziehungsgeldes, welches Grünwalder Eltern bis zur Einschulung erhalten, von 100 auf 150 Euro aufgrund der derzeitigen prekären wirtschaftlichen Situation. Wie die Verwaltung erklärte, war allein schon die Durchsetzung des Erziehungsgeldes an sich ein kompliziertes rechtliches Unterfangen, bei einer Erhöhung müsste die Satzung geändert und neu der Rechtsaufsicht des Landratsamts München vorgelegt werden. Doch man wird sich in der nächsten Sitzung des Gemeinderates mit dem Thema auseinandersetzen.

Wichtigsten Entwicklungen kurz zusammengefasst

Rund 200 Grünwalder hatten sich in der Aula des Gymnasiums eingefunden, um neue Entwicklungen und aktuelle Themen in ihrer Gemeinde aus erster Hand zu erfahren. Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) fasste in Kürze wichtige Entwicklungen des laufenden Jahres zusammen. So berichtete er etwa, dass die Post in Grünwald bleibt und eine Filiale in der Südlichen Münchner Straße eröffnet.

Energie

Anschließend ging er darauf ein, wie sich die Gemeinde den Herausforderungen bezüglich der Einsparung von Energie stellt. „Die Geothermie läuft sehr gut und statt der geplanten 100 Anschlüsse pro Jahr, ist die Nachfrage gewaltig und liegt derzeit bei 340 Anfragen“, sagte er. Insgesamt sind rund 50 Prozent der Gebäude angeschlossen, darunter auch Bavaria Film, das Gymnasium sowie alle gemeindlichen Gebäude und Wohnhäuser. Zudem baut die Gemeinde Photovoltaik auf ihre Liegenschaften und bietet den Bürgern ein Förderprogramm, nutzt Ökostrom und stellt sukzessive auf LED-Beleuchtung in den Straßen um. Ebenso werden kontinuierlich E-Ladestationen errichtet und die Gemeinde selbst schafft seit vielen Jahren elektrisch betriebene Fahrzeuge an.

Kinderbetreuung

Applaus von den Bürgern gab es für eine hundertprozentige Abdeckung im Bereich der Kinderbetreuung, was nach Worten Neusiedls vor allem möglich ist, da dem Personal günstiger Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann.

Windpark

Zur Sprache kam ebenfalls die Nachfrage eines Bürgers, ob Grünwald einen Windpark plant. Dazu erklärte Bauamtsleiter Stefan Rothörl, dass dies auf Gemeindegebiet nicht möglich sei, da die Bebauung zu intensiv ist, die Situation in umliegenden Gemeinden diesbezüglich jedoch anders sei. Der Vorschlag, zum Thema eine Machbarkeitsstudie anfertigen zu lassen, wurde aufgenommen und wird in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderates diskutiert.

Verkehr

Thomas Klose fragte nach, ob mittlerweile ein Radverkehrskonzept existiert. Hier berichtete die Verwaltung, dass man sich derzeit in der Ausschreibung für einen Radverkehrsbeauftragten befindet, der sich aller Themen rund ums Fahrrad annehmen wird, seien es neue Radwege, Radstationen oder Sicherheit.

Marco Deutsch wünscht sich eine 15-minütige Bürgersprechstunde vor jeder Sitzung des Gemeinderates, damit sich die Bürger über aktuelle Tagesordnungspunkte direkt im Vorfeld informieren können. Dies wird demnächst im Gemeinderat behandelt. Auch der stetig zunehmende Verkehr innerorts war Thema. So wurde angeregt, die Tempo-30-Zone in der Kaiser-Ludwig-Straße zu verlängern, um Kindern und Senioren mehr Sicherheit bei der Querung zu bieten. Zusätzlich meinte Rosina Reiter, dass dies in der gesamten Umgebung wünschenswert wäre, da auch der Lärm nicht angenehm sei. „Vielleicht würde Tempo 40 helfen, wenn Porsche und Co. nicht langsamer fahren können.“

Nachhaltigkeit

Sonja Krüger wünscht sich, dass die Wertstoffbörse am Wertstoffhof wieder kostenlos die dort ausliegenden Waren anbieten könnte. Nach ihrem Dafürhalten ist es ein Schritt in die falsche Richtung, Geld zu verlangen, wenn man Nachhaltigkeit fördern möchte. Dazu meinte die Verwaltung, dass leider Menschen, die etwas abgeben wollten, manchmal bedrängt wurden und es sogar zu Handgreiflichkeiten kam. Hier sorgen selbst schon kleine Preise für größere Wertschätzung der Ware und Ausschreitungen werden unterbunden.