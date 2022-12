„Ein Schmarrn“: Anwohner in Grünwald scheitern mit Wunsch nach Tempo 30

Von: Marc Schreib

Auf der Kaiser-Ludwig-Straße gilt nur teilweise Tempo 30. Die Anwohner wünschen sich eine Erweiterung des Tempolimits. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa

Auf der Kaiser-Ludwig-Straße gilt nur teilweise Tempo 30. Die Anwohner aber fühlen sich so nicht sicher und wünschen sich eine Erweiterung des Tempolimits. Darüber hat jetzt der Verwaltungsausschuss diskutiert.

Grünwald - Die Kaiser-Ludwig-Straße ist relativ stark befahren, dient als Abkürzung Richtung Stadt und führt als Sammelstraße durchs Grünwalder Wohngebiet. Am dortigen Spielplatz ist die Geschwindigkeit schon seit etlichen Jahren auf 30 km/h begrenzt. Die Gemeinde hat hier vor längerer Zeit Messgeräte zur Geschwindigkeit in beide Richtungen aufgestellt und eine Querung für die Fußgänger geschaffen. An breiten Geh- und Radwegen fehlt es nicht.

Anwohner fühlen sich nicht sicher

Nach dem Dafürhalten von Anwohnern reicht das nicht aus. Tempo 30 solle besser bis zur Portenlänger Straße reichen, „gerne auch bis zur Gabriel-von-Seidl-Straße“. Denn ein Abbremsen lohne in dem relativ kurzen Straßenabschnitt nicht. Teilweise würden hier große Reisebusse und Baustellenfahrzeuge durchbrettern und die Straße als Verkehrsachse nutzen. Zum Nachteil der Fußgänger, die auf den Weg Richtung Ortsmitte angewiesen sind. Auch morgendliche Polizeikontrollen reichen laut den Anwohnern nicht aus, um das Tempo auf der Strecke tatsächlich wirkungsvoll zu drosseln.

Polizei sieht kein Gefahrenpotenzial

Aus Sicht der Polizei aber gibt es hier kein großes Gefahrenpotenzial, Verkehrsunfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit gab es offenbar keine. Für Ingrid Reinhart-Maier (Grüne) kein Grund für ein „Weiter so“. Sie legte sich für die Anwohner ins Zeug und plädierte für eine durchgängige Tempo-30-Lösung. Die Autofahrer seien mit den vielen Schildern teilweise überfordert und fahren mit Tempo 50 durch.

Diese Beobachtung machte auch Achim Zeppenfeld (SPD) beim Spazierengehen: „Die Hälfte bremst gar nicht ab, die andere geht vom Gas.“ Er könne sich daher gut vorstelle, Tempo 30 rund 150 Meter Richtung Norden zu verlängern.

Knappe Mehrheit gegen Tempolimit

Damit zeigte sich Gerhard Sedlmair (CSU) nicht einverstanden. Er kann zwar verstehen, dass man es vor der Haustür ruhiger haben will. „Aber für die Grünwalder insgesamt ist es ein Schmarrn.“ Die Sichtweise Sedlmairs war mit 6:5 Stimmen mehrheitsfähig. Eine Ausweitung von Tempo 30 wird es nicht geben.