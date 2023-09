Auto erfasst dreijährigen Buben auf Kinderrad

Von: Günter Hiel

Die Polizei nahm den Unfall auf (Symbolbild) © Archiv

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer in Grünwald einen dreijährigen Buben auf einem Kinderrad erfasst.

Grünwald - Am Freitag gegen 15.15 Uhr wollte ein 71-Jähriger aus dem Landkreis München in Grünwald mit seinem Pkw mit Anhänger von der Tölzer Straße in die Straße Am Römerhügel abbiegen. Dabei muss er laut Polizei einen dreijährigen Buben auf einem Kinderrad übersehen haben.

Auto erfasst den Buben

Das Auto erfasste den Buben, der zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten hat. Sein Rad ist schwer beschädigt.