Neues Grünwalder Jugendforum: „Junge Menschen können was bewirken“

Unter dem Motto „Time for Change“ gründet sich heute um 18 Uhr im Alten Wirt das Grünwalder Jugendforum – völlig partei- und schulunabhängig.

Grünwald– Mit der Organisation des Forums üben die Jugendlichen ihr Bürgerrecht auf Selbst- und Mitbestimmung. Kernzielgruppe sind Grünwalder zwischen 13 und 20 Jahren. Die Organisatoren konnten für die Co-Moderation einen echten Profi als Unterstützer gewinnen: BR-Radiomoderator Achim Zeppenfeld, der in Grünwald wohnt und für die SPD im Gemeinderat sitzt. Der Münchner Merkurwollte von Claudia Hoffmann wissen, was sich hinter der Idee verbirgt. Die Grünwalderin war Elternbereitsvorsitzende am Gymnasium und wirkt als Impulsgeberin mit.

Wozu ein parteiunabhängiges Forum? Welche Ziele gerade in Grünwald könnten auf diese Weise umgesetzt werden?

Die Jugendlichen sollen ihre eigenen Inhalte und Interessen kommunizieren können ohne Einflussnahme und unabhängig von parteipolitischen Interessen. Inhaltliche Rahmenvorgaben oder eine Gesprächssteuerung sollen auf jeden Fall vermieden werden.

Die Jugendlichen könnten doch gleich einer Partei beitreten.

Jugendliche haben häufig noch kein eigenes parteipolitisches Interesse. Sie lernen einen demokratischen Prozess, in dem sie die Fähigkeit entwickeln, mitzugestalten und ihre eigene Meinung zu entwickeln, frei von äußeren Einflüssen. Politische Meinung wird teils im Elternhaus geprägt und teils durch das direkte Umfeld. Eine Steuerung und Einflussnahme von außen ist in der Regel nicht im Interesse der Eltern. Für die weiteren Gestaltungsprozesse spielen selbstverständlich Parteien als Unterstützer eine Rolle. Vertreter unterschiedlicher Parteien werden an der Veranstaltung teilnehmen. Die jungen Menschen haben jedoch auch die Möglichkeit, eigene Anträge zu formulieren und einzureichen.

Haben sie die Fridays-For-Future-Bewegung als Vorbild?

Das ist mittlerweile wohl eine der bekanntesten Initiativen, aber kein Ideengeber in diesem Zusammenhang. Trotzdem beweisen solche Initiativen, wie übrigens auch die Petition zum Mathematik-Abitur, dass junge Menschen die Fähigkeit haben, Prozesse in Gang zu setzen und etwas zu bewirken. Sie brauchen Gestaltungsräume, die die Schulen und Gemeinden ihnen häufig nicht gewähren.

Welche Rolle haben die Erwachsenen in diesem Rahmen?

Junge Erwachsene sind unter den Organisatoren. Mir persönlich lag die Jugendarbeit immer schon am Herzen. Daher habe ich damals mit dem Berater des gymnasialen Konzeptes in Grünwald, Heinz Durner, und anderen Eltern den Förderverein des Gymnasiums gegründet. Ich war ein großer Unterstützer von Durners Bildungskonzept und der Idee der Schule als Lebensraum. Wir hatten viel vor und wollten einiges bewegen. Es war eine sehr inspirierende Zeit.

Haben die Eltern auch einen Platz im Forum?

Die Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht, sie sich wohlfühlen und aufgehoben sind. Daher sind die Erwachsenen bei der Auftaktveranstaltung unterstützend dabei. Sie werden sich bei der Veranstaltung nicht aktiv einbringen, sondern nur Zuhörer sein.

Gibt es eine Altersbeschränkung?

Nein, das nicht. Kernzielgruppe sind die 13 bis 20-Jährigen. Es werden gemeinsame Ausflüge, Veranstaltungen und Vorträge geplant. Gemeinsam sollen Ideen zur Freizeitgestaltung entwickelt werden. Eine Nähe zu anderen Netzwerken gibt es übrigens nicht.