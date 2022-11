Sturzbetrunkener Audi-Fahrer richtet in Grünwald 20.000 Euro Schaden an

Von: Günter Hiel

Der Polizei gelang es, den Unfaallfahrer zu stoppen.

Mit 1,8 Promille Alkohol im Blut hat ein Audi-Fahrer in Grünwald 20.000 Euro Schaden angerichtet - und wollte fliehen.

Grünwald - Am Freitag gegen 20.30 Uhr ist ein 53-Jähriger aus dem südlichen Landkreis München mit seinem Audi A6 durch die Gabriel-von-Seidl-Straße in Grünwald gefahren. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und rammte einen geparkten 3er BMW, meldet die Polizei. De Mann stieg kurz aus - und fuhr dann einfach weiter.

Zeuge verfolgt den fliehenden Audi-Fahrer

Das weiß die Polizei so genau, weil hinter dem Audi ein anderer Mann mit dem Auto unterwegs war und das Schlamassel beobachtet hat. Er hängte sich hinter den Audi und alarmierte die Polizei. Eine Streife stoppte den Audifahrer.. Der Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Der Mann hat jetzt diverse Anzeigen am Hals.

20.000 Euro Schaden

Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Und auch am geparkten BMW, der einem 52-jährigen Münchner gehört, sind 10.000 Euro Schaden entstanden.