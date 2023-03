Damwild-Drama in Wörnbrunn: Mehrere Tiere sterben

Von: Marc Schreib

Für Pächter Klaus Hagl sind die Damhirsche wie seine Haustiere. Er schaut jeden Tag hier im Gehege in Wörnbrunn nach dem Rechten. © msc

Nach einem Sturm haben umgestürzte Bäume den Zaun des Damwild-Geheges in Wörnbrun eingerissen. Mit fatalen Folgen.

Grünwald – Bei einem Sturm im Dezember ist Damwild aus dem Gehege in Wörnbrunn entlaufen. Drei Tiere irrten im Wald umher und fanden nicht mehr zurück. Einen großen Hirsch hat der Jäger des Nachbarreviers erlegen müssen. Ein weiteres Tier wurde auf der Kreisstraße M 11 angefahren. Wegen seiner schlimmen Verletzungen musste es von der Polizei erschossen werden. Das dritte ist noch nicht aufgefunden worden. Auf Nachfrage des Münchner Merkur berichtet der Pächter des Areals, Klaus Hagl (70) aus Grasbrunn, von dem Geschehnis.

MerkwürdigeBeobachtung

Michael Ritz (FDP) brachte das Thema im Gemeinderat auf und schilderte seine Beobachtung in Wörnbrunn. Der Kommunalpolitiker wohnt in der Nähe des Geheges und hat entdeckt, dass der Zaun an einer Stelle defekt ist und provisorisch durch einen Bauzaun geschlossen wurde. Gerüchteweise hat er vernommen, dass Wild entkommen sei.

Auch Ingrid Reinhart-Maier (Grüne) machte auf ihren Spaziergängen letztens eine sonderbare Beobachtung. Sie erspähte drei Tiere, die auf dem Weg vor ihr stehen blieben und sehr zutraulich waren. Womöglich handelte es sich um die Ausreißer?

Umgestürzte Bäume reißen Gehege ein

Das eigentliche Unglück hat sich vor Weihnachten, Mitte Dezember, ereignet. Bei einem starken Sturm kam Pächter Klaus Hagl ans Gehege und sah das Wild recht merkwürdig gruppiert. Dann entdeckte er, dass der Zaun auf einer Strecke von 50 Metern am Boden lag. Vier bis fünf große Bäume waren umgestürzt und hatten das Gehege aufgerissen.

Klaus Hagl und seine drei Helfer versuchten unter diesen schwierigen Bedingungen, den Zaun wieder so aufzustellen, dass die Tiere nicht mehr hinaus können. Das Wild hat es für gewöhnlich auch gar nicht darauf abgesehen, schnell fortzulaufen. Vor Schreck kann es aber passieren, dass sie sich entfernen. Fünf Tiere hatten sich laut Hagl am Unglückstag nach draußen bewegt, zwei davon konnte der 70-Jährige wieder hinein locken, die restlichen drei aber leider nicht.

Dieses Foto hat Gemeinderätin Ingrid Reinhart-Meier gemacht. Ob es sich um ausgerissenes Damwild oder doch um Rehe handelt? © privat

Jungtiere verendenohne ihre Mutter

Das hatte weitere dramatische Konsequenzen. Denn ausgerechnet zwei Muttertiere waren weg. Sie hatten ihre Jungen zurückgelassen. Alleine im Gehege waren sie ohne Schutz und hatten keine Überlebenschance. Sie kauerten sich vor dem Zaun nieder und warteten ab, so lange sie konnten. Der Pächter versuchte zwar, das Menschenmögliche zu tun, ihnen zu helfen und sie zu versorgen, aber ohne Erfolg. Drei Jungtiere starben auf diese traurige Weise.

Für das letzte entlaufene Tier wäre der Zaun übrigens immer noch durchlässig. Klaus Hagl hat ihn absichtlich etwas offen gelassen, damit ein Durchgang jederzeit möglich ist. Schlau genug wären die Hirschkühe schon. Allerdings bietet die Jahreszeit mittlerweile auch schon außerhalb des Geheges etwas Nahrung, was einer schnellen Rückkehr leider entgegensteht.

Mit dem Gehege seitJahrzehnten vertraut

Jeden Tag fährt Klaus Hagl zum Gehege und sieht nach dem Rechten. Bei den Tieren steht jetzt der Fellwechsel an. Ab Ende März verlieren sie ihr Geweih. Für Klaus Hagl ist es immer ein schönes Gefühl, zu den Damhirschen zu kommen. Für ihn fühlt es sich an, als ob er seine Haustiere besucht, weil sie sehr zutraulich sind und ihn gut kennen. „Ich habe jetzt ein Jungtier, das ganz gerne nahe herankommt.“

Mit dem Gehege ist der 70-Jährige schon seit Jahrzehnten vertraut, seit einigen Jahren kümmert er sich hauptverantwortlich um die kleine Tier-Oase inmitten der Wörnbrunner Rodungsinsel. Und er hofft, dass er nicht noch einmal einen Dammbruch mit derart fatalen Folgen erleben muss.