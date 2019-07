„Wir wollen kein Klerushaufen sein“

Immer größere Pfarrverbände, zu wenig Rechte für Laien und zu wenig mutige Bischöfe: Diakon Willi Kuper kritisiert die Entwicklungen in der Kirche und fordert Reformen.

Landkreis/Grünwald – Mangel an Gläubigen, Mangel an Priestern: Die Kirche schrumpft. In der katholischen Kirche machen viele an der Basis für diese Entwicklung die Kirchenführung verantwortlich. Weil es ihrer Ansicht nach am Reformwillen der Obrigkeit hapert, haben sich mehrere Bewegungen gegründet. Sie suchen den Dialog mit den Autoritätsträgern und setzen sich für eine Erneuerung der Kirche ein. Einer, der die Reformbewegung aktiv unterstützt, ist Diakon Willi Kuper. Der 53-jährige Grünwalder, verheiratet und Vater von drei Töchtern, gehört derzeit dem Seelsorger-Team des Pfarrverbands St. Heinrich/St. Stephan in München an. Er ist Mitglied des Münchner Kreises, einer Initiative pastoraler Mitarbeiter der Erzdiözese München und Freising, der sich unter anderem für die Rechte der Laien in der Kirche und für die Öffnung des Zölibats einsetzt.

-Warum engagieren Sie sich in der Initiative Münchner Kreis?

Alle, die im Münchner Kreis sind, lieben die Kirche und sind mit Herzblut dabei. Wir arbeiten an der Basis, sind sozusagen mittendrin im Geschäft. Und wir merken dabei, dass so manche Entscheidung, die die Kirchenleitung trifft, hinterfragt werden sollte. Denn in der Regel werden wir nicht gefragt. Das ist schade. Der Münchner Kreis gibt Kardinal Marx und der Kirchenleitung Rückmeldung von der Basis in Form von konstruktiver Kritik.

-Welchen Entscheidungen der Kirchenleitung sind aus Ihrer Sicht kritisch zu betrachten?

Wir halten zum Beispiel die Entwicklung, dass es immer größere Pfarrverbände gibt, für nicht gut. Für uns ist der Schlüssel für eine gelungene Seelsorge, dass es in jeder Pfarrei einen Mann oder eine Frau als Bezugsperson und Ansprechpartner gibt, die auch ständig präsent ist. Wir wünschen uns eine einende, eine mitmachende Kirche. Dazu müssen wir den Kontakt zu den Menschen bewahren. Das ist ein Bild, das wir von lebendiger, funktionierender Kirche haben. Die Keimzelle der Kirche und des Glaubens ist nun einmal die Gemeinde. Wenn ich als Seelsorger fünf Pfarreien hätte, dann könnte ich die Beziehung zu den Menschen so nicht führen, könnte gar nicht so viele Menschen begeistern und motivieren.

-Momentan sind viele Pfarrer, gerade die für große Pfarrverbände zuständig sind, mehr Organisatoren als Seelsorger.

Ja, das stimmt. Und das kritisieren wir auch. Wir sagen: Wir Theologen sind keine Betriebswissenschaftler! Wir haben mittlerweile viele Burn-Out-Priester, die einfach überlastet sind. Wir haben viele tolle Seelsorger, die aber vielleicht einen großen Pfarrverband einfach nicht leiten können und so verheizt werden. Vor Jahren habe ich dem Kardinal schon einmal vorgeschlagen, in jedem Dekanat einen Betriebswissenschaftler einzustellen. Auf das Schreiben habe ich bis heute keine Antwort bekommen. Aber der Kardinal hat jetzt immerhin eingeführt, dass Seelsorgern künftig Verwalter zur Seite stehen.

So viel Potenzial wird nicht genutzt

-Auch so mancher Laie könnte sich sicher noch intensiver in seiner Gemeinde einbringen.

Ja, viele Gläubige würden sich sicher gerne stärker beteiligen, wenn man sie mehr ließe. Wir finden deshalb auch die Unterscheidung zwischen Klerus und Laie nicht gut. Es ist in Ordnung, wenn Leute ein Amt haben, aber deshalb sind sie nicht mehr wert. Wir haben so viel Potenzial in den Gemeinden, das nicht genutzt wird.

-Für was steht der Münchner Kreis noch?

Wichtig ist uns zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frau in der Kirche. Wir sind überzeugt, dass die Kirche den Zugang der Frauen zum Weiheamt überdenken muss – zumindest hier in Deutschland. Dass das nicht von heute auf morgen weltweit umsetzbar ist, wissen wir auch.

-Diakoninnen oder gar Priesterinnen in der katholischen Kirche – das wäre sicher ein Weg, um dem Seelsorger-Mangel entgegenzuwirken.

Es gibt auch einen Zwischenschritt, der in dieser angespannten Situation helfen würde und den der Kardinal kirchenrechtlich sofort umsetzen könnte: Er könnte allen pastoralen Mitarbeitern – ob Mann oder Frau, ob geweiht oder nicht geweiht – den Auftrag geben, zu taufen, zu predigen und der Ehe zu assisistieren. In der Schweiz wird das schon gemacht. Natürlich könnten sich da ein paar Priester und Diakone beschweren, dass ihnen das weggenommen wird. Aber wichtig ist doch, dass das Sakrament zu den Menschen kommt und das es eine lebendige Gemeinde vor Ort gibt. Gleichzeitig würden die pastoralen Stellen aufgewertet.

Ist das Einsetzen für eine Erneuerung der Kirche kein Kampf gegen Windmühlen?

Wir wissen, dass nicht alle unsere Forderungen umgesetzt beziehungsweise sofort umgesetzt werden können. Aber es sind starke Anliegen, die von der Basis kommen. Wir leiden beispielsweise darunter, dass wir Geschieden- Wiederverheirateten nicht die Kommunion geben dürfen. Da muss Kirche reagieren. Der Kardinal hat über die Deutsche Bischofskonferenz in dieser Hinsicht ja auch schon einen Vorstoß in Rom unternommen. Wir ihn auch gebeten, er möge sich beim Papst für das Diakonat der Frau einzusetzen.

-Das heißt, Sie finden Gehör beim Kardinal?

So richtig anerkannt hat er den Münchner Kreis bisher nicht. In einem Gespräch hat er uns gegenüber deutlich gemacht, dass er nur mit gewählten Gremien wie dem Priesterrat oder dem Sprecherrat der ständigen Diakone arbeitet. Ein Grund ist sicher auch, dass noch zu wenige Priester und Diakone unsere Initiative unterstützen. Es haben zwar viele gesagt: „ Ich finde zwar ganz gut, was ihr macht, aber mitmachen tue ich nicht.“ Dafür haben wir gemerkt, dass sich die anderen pastoralen Berufe bei uns engagieren wollen. Deshalb haben wir den Kreis für Gemeindereferenten, Pastoralreferenten und Religionslehrer geöffnet. Das entspricht ja auch unserer Intention, uns nicht von den Laien abzugrenzen. Wir wollen kein Klerushaufen sein.

-Sind die hierarchischen Strukturen das größte Problem in der Kirche?

Der Inhalt ist es sicher nicht: Die Frohe Botschaft ist unschlagbar. Aber man braucht auch einen Rahmen, um diese Frohe Botschaft übermitteln zu können. Für mich ist das Ordinariat dazu da, damit ich meine Arbeit vor Ort gescheit machen kann. Man muss den pastoralen Mitarbeitern vor Ort Vertrauen schenken, damit sie sich entfalten können. Sie sollen alle predigen dürfen – und fertig. Sie sollen auch ruhig taufen und die Hochzeit assistieren. Dass wir über solche Fragen diskutieren müssen und dabei sehr viel innerkirchliche Energie verlieren, ist unser großes Manko.

Eine Frau, die im Gottesdienst predigt

-Wir haben viel über Dinge gesprochen, die es aus Ihrer Sicht in der Kirche zu ändern gilt. Was läuft denn gut?

Wenn ich auf meinen Pfarrverband schaue, kann ich sagen: Hier blüht und lebt Gemeinde auf. Auch weil man der Gemeinde das zutraut, weil hier das Ehrenamt gefördert wird. Bei uns kann beispielsweise eine Frau aus dem Liturgiekreis im Gottesdienst predigen. Das funktioniert aber auch nur, weil der Pfarrer das unterstützt. Deshalb sage ich noch einmal: Kirche lebt und blüht auf, wenn man es zulässt. Dazu braucht es aber Zeit, etwas aufzubauen. Oft springt der Funke erst nach Jahren über.

-Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Ich bin seit vier Jahren hier Pfarrverband. Im ersten Jahr habe ich mit einer Jugendgruppe angefangen. Jetzt, im vierten Jahr, habe ich ein ganz tolles Team von Jugendlichen, die selbst Gruppen leiten können, die mir beim Zeltlager, beim Pfarrfest oder bei der Firmvorbereitung helfen. Dafür musste ich erst ein paar Jahre investieren. Das kann ich nur, wenn ich Zeit habe, präsent bin und die Rückendeckung des Pfarrers habe. Wenn ein Pfarrer dagegen den Riegel vorschiebt, wechsle ich lieber die Pfarrei.

-Haben Sie denn schon einmal Probleme mit einem Pfarrer wegen Ihrer Positionen bekommen?

Ich war vor einigen Jahren kurz im Pfarrverband Mittersendling tätig. Da hat’s mit dem Pfarrer gekracht – wegen der Initiative Münchner Kreis. Er hat gesagt, wenn ich dort rausgehe, kann ich bleiben. Wenn ich nicht rausgehe, dann habe ich zu verschwinden. Ich habe gesagt, das sehe ich nicht ein. Und dann hat’s ordentlich gescheppert. Das war für mich nicht einfach zu erleben.

-Was wünschen Sie sich für die Kirche?

Papst Franziskus hat gesagt: ,Liebe Bischöfe, entscheidet vor Ort, was braucht ihr als Kirche. Seid mutig und geht den Weg. Macht ruhig Fehler und geht den Weg.’ Ich sehe keine mutigen Bischöfe, wenigstens nicht hier bei uns. Ich wünsche mir mutige Bischöfe, die sagen: ,Ich merke, das brauchen wir.’ Und die mit den Menschen reden und sich nicht allein die Gedanken machen.

-Wann, glauben Sie, wird es die ersten Diakoninnen in der römisch-katholischen Kirche geben?

Ich glaube, es gibt eher verheiratete Priester. Das ist eher möglich. Das Diakonat der Frau – ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist das Hier und Jetzt. Und wenn ich Wegbereiter für die Sache bin, ist das auch okay.

