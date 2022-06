„Die Stimmung war der Wahnsinn“ - Impressionen vom Grünwalder Dorffest

Burschenverein Eintracht

Vorsitzender Florian Bayer schwärmt vom Grünwalder Dorffest des Burschenvereins. Endlich wieder feiern! Und die Mitgliederzahlen sind gut wie nie.

Grünwald – Das Thermometer an diesemTag wird auf über 30 Grad steigen, es ist bestes Badewetter, man hält es kaum aus, wenn man nur im Halbschatten sitzt. In Grünwald ist im Biergarten, den die Burschen nach zwei Jahren Corona-Zwangspause betreiben, schon einiges los – dabei ist es erst Mittag. Die Münsinger Blaskapelle schickt sich an, die ersten Takte zu spielen, die Veranstalter, selbstverständlich in Tracht, also in ihren Lederhosen, auf deren Steg „Einigkeit“ steht, der Name ihres Vereins, wirken ziemlich aufgeräumt: Am Donnerstag hatte ihr 38. Dorffest begonnen, heute, Samstag, wird es ausklingen, und es ist allerbestens angenommen worden.

Alle lächeln zufrieden

„Gestern saß hier keiner, der kein Grinsen im Gesicht hatte“, sagt Vorstand Florian Bayer. Er sitzt an einem der Biertische im 500 Mann fassenden Zelt, hat selbst ein breites Grinsen im Gesicht – und erstmal ein Wasser vor sich.

Feiermarathon begann wie immer an Fronleichnam

Begonnen hat der Feiermarathon wie immer an Fronleichnam, mit einem Zug der Vereine, der praktischerweise quasi im Zelt auslief. Die Schützen waren dabei, die Trachtler, die Freunde Grünwalds samt Blaskapelle, die Feuerwehr in Uniform. Alle hatten ihre Fahnen dabei und wurden dann von den Gastgebern mit einem Weißwurst-Frühstück versorgt, das sich zwanglos über den Tag erstreckte und erst abends gegessen war. Nachmittags setzte sich dann auch mal Benni Gast, der Vorgänger von Bayer, der sehr musikalisch ist, auf die Bühne und zupfte Gitarre.

Im und ums Zelt herum war es rappelvoll

Am Freitag wurde dann der Biergarten nachmittags eröffnet, und bald war es so voll ums Zelt herum und im Zelt, dass die Burschen niemanden mehr reinlassen konnten. Wiesn-Zustände also, die dadurch gelöst wurden, dass auch die Bar früher aufmachte – „um die Leute ein bisschen zu verteilen“. Auch viele Nachbarvereine fanden sich ein am zweiten Feiertag in Grünwald, die Harlachinger waren da, die Pullacher, außerdem „Jung und Alt“, die sich abends dann von der Band „Nachtstark“, die immer dort ist, wo die Burschen aus Grünwald feiern, bespielen ließen. Bayer: „Die Stimmung war der Wahnsinn“, er fügt an: „Da freut man sich dann schon.“

+ Mehr als zufrieden mit dem Burschenfest: Vorstand Florian Bayer (r.) und Beisitzer Sebastian Zettel. © Andrea Kästle

Burschenverein steckt viel Arbeit in das Fest

Man freut sich auch deshalb, weil die gute Stimmung der Lohn ist für durchaus viel Arbeit. Wenn die Burschen feiern, dann stellen sie, was man zum Mitfeiern braucht, selbst her, sie richten Brotzeitteller und Käseplatten her, aber auch die Knödel und den Kartoffelsalat, Beilagen fürs Spanferkel am Samstag, werden selbst zubereitet, unter Anleitung von Fabian Huber, im richtigen Leben Küchenchef im „Xaver’s“, einem Lokal, das die Portenlänger-Söhne in München betreiben. „Grillen tun wir auch selbst“, berichtete Bayer, das Zelt wird allerdings durch die Gemeinde aufgestellt.

Am Abend lösten die „Cagey Strings“ die Münsinger Blaskapelle ab

Der Samstag dann? Wie gesagt, auch gut besucht. Schon mittags, während andere, um nicht zu verdunsten, den nächstgelegenen See aufsuchten, wurde im Grünwalder Burschen-Biergarten an der ersten Maß genippt. Von nicht wenigen Feier-Lustigen. Für Kinder gab es an diesem letzten Tag des Dorffestes einen Schminkstand, außerdem die unvermeidliche Hüpfburg. Am Abend lösten die „Cagey Strings“ die Münsinger ab, und dann war die Sonne noch nicht lang vom Himmel verschwunden, als bereits die ersten Bänke im Zelt nicht mehr zum Sitzen genutzt wurden, sondern, um sich draufzustellen und mitzuschunkeln und mitzujohlen. Getanzt wurde vor der Bühne sowieso.

Verein ist auf 69 Aktive gewachsen

Derweil haben die Einigkeits-Burschen in der langen, nämlich genau 130-jährigen Geschichte ihres Bestehens Grund zur Zufriedenheit wie selten zuvor. Vor 15 Jahren, berichten Bayer und sein Beisitzer Sebastian Zettel, waren sie jeweils „maximal zu 30st“, momentan haben sie 69 Aktive. Wer mitmachen will, muss eine halbjährige Probezeit absolvieren, aus der die meisten, jedenfalls die, die es wollen, als Burschenmitglied hervorgehen.

Im nächsten Jahr stellen die Burschen einen neuen Maibaum auf

Was bei den Grünwaldern jetzt, da Veranstaltungen wieder möglich sind, als nächstes im Kalender steht? Im Winter die traditionelle Sonnwendfeier mit Glühwein. „Und nächstes Jahr stellen wir einen neuen Maibaum auf.“