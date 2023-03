Grünwald entscheidet sich gegen ukrainische Städtepartnerschaft

Von: Marc Schreib

Der Grünwalder Gemeinderat hat sich gegen eine ukrainische Städtepartnerschaft entschieden. Die Gemeinde will lieber auf anderem Weg helfen. (Symbolfoto: Ukraine-Flagge). © Erica Denhoff/Icon Sportswire via IMAGO

Der Grünwalder Gemeinderat hat sich gegen eine ukrainische Städtepartnerschaft entschieden. Die Gemeinde will lieber auf anderem Weg helfen.

Grünwald – Der Ukrainekrieg hat schon früh eine große Solidarität in Grünwald hervorgerufen. Helferkreis, Nachbarschaftshilfe und die „Hilfe von Mensch zu Mensch“ kümmern sich um sämtliche Belange, mit denen die Flüchtlinge in Grünwald konfrontiert sind. Die Hilfsbereitschaft ist laut Rudi Pleithner vom Hauptamt sehr groß. Viele ukrainische Bürger haben demnach bei Grünwalder Familien eine Unterkunft gefunden. Jetzt behandelte der Gemeinderat einen Antrag aus der Bürgerversammlung, ob Grünwald eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt eingehen sollte.

Partnerschaft in aktueller Kriegssituation schwer umzusetzen

Die Gründe dafür: In den nächsten Jahren werde Hilfe für den Wiederaufbau benötigt, und Grünwald habe bereits in der freundschaftlich verbundenen Gemeinde Neuenhagen nach der Wende gezielt Aufbauhilfe geleistet, unter anderem mit Sachspenden für Krankenhaus und Pflegeheim. Bis zur Coronazeit zelebrierte man in Neuenhagen jedes Jahr ein kleines Oktoberfest, wobei Grünwald das Festzelt zur Verfügung stellte. Die guten Beziehungen werden seit Jahrzehnten gepflegt. Ähnliches sei mit einer ukrainischen Stadt denkbar.

Aber eine solche Partnerschaft ist laut Verwaltung in der jetzigen Kriegssituation nur schwer umzusetzen. Zumal zu befürchten sei, dass sich der Krieg innerhalb der Ukraine weiter ausbreitet. Schnelle Hilfe aber will die Gemeinde trotzdem leisten. Sie hat sich mit dem Landratsamt kurz geschlossen mit der Bitte, die Möglichkeiten einer direkten und schnellen Unterstützung aufzuzeigen, die rechtlich in Ordnung wären.

Aber wieso diese Vorsicht? Grünwald durfte, daran erinnerte sich Gerhard Sedlmaier (CSU), dereinst nicht einmal Geld ans Ahrtal spenden. Man unterstützte am Ende eine andere hochwassergeplagte Gemeinde, die näher lag.

CSU-Gemeinderat sagt: „Keine Partnerschaft aus dem Katalog“

Gegen eine abrupt ins Leben gerufene Städtepartnerschaft sprach sich Fraktionskollege Robert Zettel aus: „Eine solche entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Ich hätte Probleme damit, wenn wir uns eine Partnerschaft aus dem Katalog heraussuchen.“ Er unterstützt den Vorschlag der Verwaltung, die Möglichkeiten einer Hilfestellung zu prüfen, die schnell und unkompliziert verläuft. Ingrid Reinhart-Maier (Grüne) will zwar den Gedanken einer Städtepartnerschaft nicht aus dem Auge verlieren, aber auch ihr ist die schnelle Reaktion die liebste. Der Gemeinderat stimmte unsiono für dieses Vorgehen.

Erfahrungsaustausch mit Nachbargemeinde Pullach

An Pullach dachten Michael Ritz (FDP) und Angela Zahn (parteilos). Sie regten an, Kontakt mit der Nachbargemeinde aufzunehmen, die seit Jahrzehnten eine Städtepartnerschaft mit dem ukrainischen Baryschiwka pflegt.