Gärtner holen die Natur zurück

Monokultureller Rasen war gestern. Die Gemeinde Grünwald schickt sich an, ihre artenarmen Grünflächen in bienen- und insektenfreundliche Blumenwiesen umzuwandeln. Der Verwaltungsausschuss befasste sich mit einem entsprechenden Antrag der CSU.

Grünwald – Wie berichtet, will die Gemeinde eine Vorbildfunktion wahrnehmen, um die Tier- und Pflanzenarten zu stützen und damit auch die Bürger motivieren, selbst tätig zu werden. Also werden im nächsten Jahr Blumenzwiebeln sowie Wildstauden gepflanzt und ein Pflegekonzept erstellt.

Es werden verschiedene Standorte ins Auge gefasst: die Obere Eierwiese auf 4500 Quadratmetern, die Seitenstreifen und Mittelinseln an der Oberhachinger Straße und am Forsthaus Wörnbrunn auf insgesamt rund 250 Quadratmetern, der Eugen-Schumacher-Platz auf rund 2000 Quadratmetern, die Wiesenfläche bei der bronzenen Pferdeskulptur an der Nördlichen Münchner Straße, der Gereutplatz auf rund 70 Quadratmetern sowie das Wiesenrondell an der Joseph-Keilberth-Straße auf rund 180 Quadratmetern.

Mit der Umsetzung ist Reinhard Witt aus Otterhofen beauftragt, ein Experte für naturnahe Garten- und Landschaftsplanung. Jeder Platz bekommt seine eigene Behandlung. Einen schnellen sichtbaren Erfolg zeitigt laut dem Experten eine Neuanlage mit Ansaat und Initialstauden. Danach dauere es nicht lange, bis die Blüten in voller Pracht stehen – wenige Monate genügen bereits. Erst im zweiten Jahr ist die Blüte zu sehen, wenn artenarme Wiesenflächen in zwei bis dreischürige Blumenwiesen verwandelt werden.

Des Weiteren gibt es Fälle, in denen Reinhard Witt zur Pflanzung von Wildstauden rät. Hier dauert es fünf Jahre, bis die ersten Ergebnisse durch Blüten sichtbar werden. So werden im Wiesenrondell an der Joseph-Keilberth-Straße 1000 Zwiebeln und 400 Initialstauden gesetzt. Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Saatgut, die Pflanzen und die Zwiebeln auf knapp 20 000 Euro. Für die Umsetzung an drei Terminen mit Pflanzung und Pflege die jeweils nach drei Monaten stattfinden sollen, werden noch einmal rund 4600 Euro fällig. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich im April nächsten Jahres. Bis dahin muss die Gemeinde die Flächen vorbereitet haben. Bei der Oberen Eierwiese ist für die ökologische Umwandlung vom artenarmen Rasen 4500 Quadratmeter Wiesenfläche vorgesehen, der an die Zugspitzstraße, die Hundewiese und den Fußweg angrenzt. Für die Gärtnerarbeiten sind rund 65 000 Euro veranschlagt. Eine Ausschreibung wird hier für mehr Klarheit sorgen. Die Fläche muss noch vor den einsetzen des Winterfrostes tief umgepflügt und im Frühjahr mit der Kreiselegge feinkrümelig bearbeitet werden. Der Verwaltungsausschuss sprach sich mit einer Gegenstimme für die Aktion aus.