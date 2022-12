„Ich erzähle mit Licht“: Beleuchter über seine Arbeit am Set von „Sturm der Liebe“

Von: Laura May

17 Jahre Erleuchtung: Florian Wentzel ist bei „Sturm der Liebe“ von Tag eins an der Beleuchter – er brennt für die perfekte Lichtstimmung am Filmset. © Robert Brouczek

Jeden Tag bis zum 24. Dezember stellen wir unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“ Menschen vor, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen. Heute der Beleuchter von „Sturm der Liebe“.

Grünwald – Wenn in der Serie „Sturm der Liebe“ das Licht angeht, hat Florian Wentzel seine Finger im Spiel. Über zwei Bildschirme beobachtet und steuert er Bilder und Szenen der ARD-Kultserie. Gewitter, Stromausfall, schummriges Kerzenlicht – all diese Szenarien kreiert der 48-Jährige über sein Mischpult. Rund 600 Lampen am Filmset kann er darüber programmieren. „Ich erzähle mit Licht“, sagt er, „ich kreiere eine Lichtstimmung – und manchmal bin ich auch an Träumen beteiligt.“

Auch wenn die meisten Zuschauer nicht auf die Beleuchtung achten, hat er wesentlichen Einfluss auf das Ambiente. „Wenn du eine romantische Szene hast, kann es nicht so hell sein wie am Hauptbahnhof.“ Seit 2005 läuft Europas erfolgreichste Telenovela immer montags bis freitags. Genauso lange ist Wentzel schon dabei. „Ich habe ein Drittel meines Lebens hier verbracht“, stellt Wentzel fest. Er hat das Gelände beim Außendreh mit aufgebaut, das Studio mitgeplant, Lampen aufgehängt. Das Studio 4/5 in den Bavaria Filmstudios ist seitdem sein fixer Arbeitsplatz. Sie drehen jeden Tag eine Folge. Arbeitspensum: Montag bis Freitag, 8.30 bis 19.15 Uhr. „Ich bin länger und öfter hier als zuhause.“

„Das ist mein Lebenswerk.“

Wentzel kam vor 23 Jahren für die Arbeit von Stuttgart nach München. Nachdem er für Produktionen wie der „Bulle von Tölz, „Das Leben der Anderen“ oder „Bibi Blocksberg“ an der Lichtstimmung schraubte, landete er bei „Sturm der Liebe“. Genau wie viele Darsteller ist er von Tag eins an Teil der Telenovela rund um das Fünfsternehotel Fürstenhof. „Jetzt bleibe ich hier“, sagt Wentzel. Die Serie einfach zu verlassen, kann er sich nicht vorstellen – solange sie läuft, möchte er dabei bleiben und irgendwann sagen: „Das ist mein Lebenswerk.“

Seine Bindung gilt nicht nur den Lampen. Alle Beteiligten seien über die Jahre zusammengewachsen. Von Kollegen zu Familie. „Wir sind die größte Wohngemeinschaft Deutschlands.“ Schnell waren für ihn die Schauspieler entkoppelt von ihren Rollen im Fürstenhof: „Mit den Jahren lernt man die Menschen dahinter kennen und teilt auch private Geschichten.“

