So klingt die Welt: Start-up erleichtert das Singen in anderen Sprachen

Von: Marc Schreib

Phonetische Transkription: Korbinian Slavik und Theresa Henkel von „ipipapa“ stellen ihr Start Up vor (aufgenommen in Nähe der LMU). © Christoph Draxler

Wenn jemand etwa aus China oder Japan beim Grünwalder Start-up „ipipapa“ die Matthäus-Passion bestellt und einen idealen Notentext mitschickt mit Daten zur Verarbeitung, dann könnte sie nach zwei Wochen fertig sein. Ohne weitere Sprachkenntnisse hätte er so die Möglichkeit, die Liedtexte zu singen, dank lautschriftlicher Übertragung.

Grünwald - Korbinian Slavik und seine Kollegin Theresa Henkel wollen den Menschen ermöglichen, in allen Sprachen zu singen. Dafür bereiten sie Musiknoten so auf, dass sie relativ leicht gesungen werden können.

Wie alles begann

Aber wie kommt man auf eine solche Idee? Korbinian Slavik (30) wohnt in Grünwald bei Verwandten, ist hier aufgewachsen, war bei den Regensburger Domspatzen und kam vor zehn Jahren für sein Studium wieder zurück ins Isartal. Er hat in vielen, auch professionell ausgerichteten Chören gesungen. Außerdem beim bayerischen Landesjugendchor und bei der bayerischen Singakademie. Dabei ist er darauf gestoßen, dass man als Chor und auch als Solist in anderen Sprachen singen möchte, die Einarbeitung aber sehr viel Zeit benötigt. Bis man tatsächlich so weit ist, mit dem Singen loslegen zu können, das dauert. Diese Zeit wollte er verkürzen. In seinem Studium der Phonetik, Sprachverarbeitung und Musikwissenschaft an der LMU legte er sich das Rüstzeug zu. Und im Rahmen eines Auslandssemesters vor vier Jahren in Utrecht setzte er sein ehrgeiziges Vorhaben im Kern um.

Der Anspruch eines Sängers klassischer Werke ist es, den Part perfekt zu meistern. In der Opernmusik kann man etwas freier agieren. Aber was den professionellen Chor- und Liedgesang betrifft, da ist man laut Korbinian Slavik schon sehr exakt. Da werde Wert darauf gelegt, am Original dran zu sein. „Interpretiert man zum Beispiel lateinische Chorgesänge aus Frankreich, versucht man den Text auf französische Art und Weise zu singen.“

Dialekte und Betonung

Auch die Aufführungspraxis spielt eine Rolle. Wie wurden die Lieder vor 50 oder 100 Jahren aufgeführt, wie heute? Die Domspatzen haben vor 50 Jahren noch Hàlleluja gesungen mit der Betonung auf dem A und einem kurzen U. Der Dialekt hatte bei der Betonung noch Gewicht. In den Ohren der Zuhörer würde das heute komisch klingen. „Mit unserer Lautschrift können wir aber auch Dialekte, ja sämtliche Laute der Welt darstellen.“

Während des Studiums hat der Musikwissenschaftler eine Umfrage durchgeführt und wollte von 450 Sängern wissen, was sie von einer seiner Idee halten, die Transkription unter die Noten zu stellen. Weit über die Hälfte, 60 bis 70 Prozent, waren von der Idee angetan. Sie würden ein solches Zusatzangebot gerne verwenden. Auf dieser Basis setzte Korbinian Slavik die Idee langsam um und bekam mit seiner Mitarbeiterin Theresa Henkel ein Gründer-Stipendium vom Bundesministerium für Wirtschaft. Bezahlt wird es vom Europäischen Sozialfonds.

Die Methode kling effizient: Eine Übertragung in Lautschrift erfolgt zunächst einmal über ein Programm und verläuft zu 80 bis 90 Prozent automatisch korrekt. Dabei sind nicht alle Sprachen gleich schwer zu transkribieren. Für das Deutsche benötigt man zum Beispiel ein ziemlich großes Aussprachelexikon, womit dann das Computerprogramm gefüttert und trainiert wird. Das Kernprogramm hat das Team von „ipipapa“ selbst entwickelt, arbeitet aber auch gleichzeitig mit dem bayerischen Archiv für Sprachsignale an der Ludwig-Maximilians-Universität zusammen.

Fokus auf Chormusik

Im Moment ist das Start-up auf klassische Musik ausgelegt. Hauptsächlich für Chöre. In den USA und auch in Asien ist es längst gängige Praxis, eine phonetische Umschrift zu verwenden. Bislang aber wurde die Schrift von Hand unter die Noten geschrieben. Das galt es zu vereinfachen. Korbinian Slavik: „“Wir nehmen Experten der jeweiligen Sprachen zu Hilfe. Für ukrainische Lieder arbeiten wir mit einer Muttersprachlerin aus Kiew zusammen. Sie kontrolliert die automatische Transkription, die ich eingerichtet habe. Sie fügt an den richtigen Stellen noch Betonungen ein und wird alles in allem sicherstellen, dass wir unseren Sängern ein qualitativ hochwertiges Produkt bieten können.“

Noten im Online-Shop

Aktuell ist das „ipipapa“-Team so weit, die ersten Transkriptionen im Internet verkaufen zu können. Im gerade eröffneten Online-Shop sind schon Noten verfügbar: Der Liederkreis von Robert Schumann. Bald hinzukommen werden die Schuberts „Winterreise“ und Rachmaninows „All Night Vigil“.