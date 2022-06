Der Millionen-Jongleur von Grünwald hört auf

Von: Marc Schreib

Kämmerer Raimund Bader am Ende seiner beruflichen Laufbahn. Zu den Mitarbeitern im Rathaus hatte er ein gutes Verhältnis. Das wird er vermissen. © Marc Oliver Schreib

Kaum ein Gemeinde-Kämmerer dürfte mit solch hohen Summe jonglieren wie Raimund Bader in Grünwald. Nach 46 Jahren geht er nun in den Vorruhestand und lässt diese Zeit noch einmal Revue passieren.

Grünwald - Vor sieben Jahren knackte man in Grünwald mithilfe von gewaltigen Gewerbesteuereinnahmen die 250-Millionen-Marke. „Wir spielen finanziell in der Liga der großen Kreisstädte mit, wir sind in der Championsleague“, sagt Kämmerer Raimund Bader am Ende seiner Berufszeit. Es folgen Urlaub und Vorruhestand, 2024 dann die Rentenzeit. Anfang Juli verlässt er das Rathaus, der Gemeinde Grünwald aber bleibt er treu.

Zahlen sind sein Steckenpferd

Vor 46 Jahren setzte der junge Raimund Bader zum ersten Mal seinen Fuß über die Schwelle des damaligen alten Rathauses und kam unter Altbürgermeister Franz Rieger in die Steuerabteilung. Buchführung, Rechnungswesen, alles, worin Zahlen zu finden sind, durchstöberte er mit Fleiß und Talent, und er verfeinerte seine kalkulatorischen Fähigkeiten so ungemein, dass er es an die Spitze des Rechnungs- und Finanzwesens, zum Kämmerer, brachte. 46 Jahre brachte er im Rathaus zu. Mit 16 Jahren kam er herein.

Unruhige Nächte bei 300-Millionen-Haushalt

Was ihm nicht mehr fehlt, das sind die vielen E-Mails, Gesetze und Verträge zu lesen. Diesen kleinen Übeln wird er nicht nachweinen. Auch jedes Jahr die Verantwortung eines 300-Millionen-Euro-Haushaltes zu übernehmen zu müssen, das brachte ihn des nachts bisweilen zum Grübeln. „Da ist man froh, wenn der Druck weg ist.“ Die Finanzen spielen in jeder Abteilung eine Rolle. Man muss überall mitreden und wird auch gefragt. Gibt es Mittel, und wenn nein, wie könnte man sie durch Ausgleich herbekommen? Das Interessante, was Kämmerer Bader in Zukunft sehr vermissen wird: an Großprojekten mitwirken zu können. In Grünwald waren das vor allem die Geothermie, aber auch das Gymnasium oder das Haus der Begegnung.

Aufgewachsen in der Landwirtschaft

Der 61-Jährige kommt aus der Landwirtschaft, seine Eltern hatten einen kleinen Bauernhof in Straßlach, wo der junge Raimund Bader früh an die Nachhaltigkeit in seiner ursprünglichen Bedeutung herangeführt worden ist. Die Wegwerfgesellschaft lehnte er schon ab, als deren Werte noch hoch im Kurs standen. Mit Freude erlebte er die Grünwalder Entscheidung für die Geothermie, dem mit Sicherheit größten Projekt der Gemeinde – auch wenn die Beschlüsse im Haushalt oft mit Gegenstimmen gefasst wurden. Es hieß: Das sei „ein Fass ohne Boden“. Aber diese Investition betrachtet Bader als wegweisend aufgrund der Unabhängigkeit von Öl und Gas. Jetzt noch mehr vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine.

Bader ist in Straßlach aufgewachsen und Ende der 2000er Jahre hat er gemeinsam mit seiner Frau an der Stelle des elterlichen Hauses einen Neubau gesetzt mit Wärmepumpenversorgung. An vier Stellen geht es 60 Meter in die Tiefe. Die Kühlflüssigkeit läuft hinab und kommt mit plus vier bis fünf Grad nach oben. „Damit heize ich das ganze Haus ohne Gas oder Öl.“

Befürworter der Kreislaufwirtschaft

In den 1980er Jahren, als er noch in der Steuerabteilung saß, führte Grünwald als eine der ersten Gemeinden die grüne Tonne ein. Damals steckte man Glas, Papier und Metall hinein. Das Modell hat sich weiterentwickelt. Bader ist ein Befürworter einer Kreislaufwirtschaft, die noch verbessert werden kann. Nach dem Abriss von Häusern etwa ließen sich die Baustoffe nicht nur sortieren, sondern im Ort wieder verwenden ganz im Sinne von: „Aus Alt mach Neu.“

Gemeindemitarbeiter Raimund Bader in den 1990er Jahren. Damals unter Hubertus Lindner als Bürgermeister. © privat

Das Hinhören auf den Kreislauf der Natur hat Raimund Bader in die Wiege gelegt bekommen. „Man schaut auf dem Bauernhof, was man für Flächen zur Verfügung hat. Das Gras wird gemäht, an die Tiere verfüttert, Dünger ausgebracht, Kartoffeln angebaut.“ Diese Bodenständigkeit hat den Kämmerer bei seiner Aufgabe nicht unwesentlich unterstützt. Er bewahrte sich einen fundierten, praktischen Blick über das gesamte Berufsleben hinweg. Dazu gehörte es auch, den Finger in die Wunde zu legen: Beispiel Trambahn. Da musste der Kämmerer den strengen Kassenwart geben, der nicht klein bei gibt und zu hohe Kosten ablehnte. Viele Jahre rang die Gemeinde Grünwald mit der MVG um die Konditionen für einen Weiterbetrieb der Tram nach Grünwald, was letztlich erfolgreich endete.

Manchmal sind es auch die kleinen Interventionen, die ein großer Segen sein können. Durch die Umstellung auf das G 9 mussten im Gymnasium angeschaffte Bücher weggeworfen werden. Die Investition war für die Katz. Bader rief im Landratsamt an und erreichte, dass der Kreis fortan die Kosten dafür ganz übernimmt. Und erst vor Kurzem setzte er durch, dass die neu gebauten Radständer und das Tonnenhaus an der Schule ebenfalls vom Landratsamt zu 100 Prozent bezahlt werden. Hartnäckigkeit zahlt sich aus.

Vom christlichen Ansatz geleitet

Gerade auch die Bildung von Rücklagen ist im Sinne des Kämmerers, wie es bereits in der Bibel steht. Als Joseph in Ägypten dem Pharao den Rat gibt, in den fruchtbaren Jahren Getreide in Speichern zu lagern, um für schlechtere Zeiten vorzusorgen. Raimund Bader verfolgte in seinem Tun immer einen christlichen Ansatz. Er betete, fragte, soll ich mich bewerben als Kämmerer. Er entschied sich für die Probe: „Wenn er mit mir ist.“ Der 61-Jährige zeigt mit dem Finger nach oben. Gott war mit ihm, dem König der Kämmerer im Landkreis.