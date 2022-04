Grünwalds komfortables Finanzpolster trotz Krise

Von: Birgit Davies

Wohin mit dem Geld? Die Gemeinde Grünwald hat da bereits Pläne. © Tobias Hase

Wie Grünwalds Kämmerer Raimund Bader jetzt im Gemeinderat berichtete, ist der Haushalt 2022 trotz Corona „sehr positiv“. Dies war für ihn umso erfreulicher, da es der letzte Haushaltsplan war, den er im Gemeinderat vortrug.

Grünwald – Nach fast 48 Jahren Tätigkeit in der Verwaltung Grünwalds und 19 Jahren als Kämmerer geht Bader nun in den wohlverdienten Ruhestand. Im Zahlenwerk lagen die Einnahmen 2021 im Bereich der Gewerbesteuer mit stolzen 236 Millionen Euro deutlich über der Planung von 130 Millionen Euro, die aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sehr vorsichtig geschätzt wurde.

Hebesätze für Gewerbesteuer bleiben gleich

„Das sind ausgezeichnete Zahlen“, freute sich der Kämmerer. Auch für 2022 ist die Planung wieder konservativ, liegt aber mit 180 Millionen Euro wesentlich höher. Erfreulich ist, dass sowohl die Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer gleich bleiben, wobei der Hebesatz für die Gewerbesteuer seit 19 Jahren unverändert bei 240 Prozentpunkten liegt. Auch die Zuschüsse für Vereine und Institutionen können weiterhin im jeweils geplanten Umfang gezahlt werden.

Größere Investitionen: Breitbandausbau und vieles mehr

Für dieses Jahr stehen auch einige größere Investitionen an. Großer Posten ist der Breitbandausbau, der 2022 drei Millionen Euro benötigt, und in den Folgejahren 2023 nochmals neun Millionen Euro und 2024 weitere zehn Millionen Euro. Ziel ist es, die Gemeinde langfristig für die Zukunft zu rüsten. Um auch weiterhin regenerative Energie zu voranzutreiben, wurde zudem der geplante Betrag von 100 000 Euro für Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden wie dem Bauhof oder dem Gymnasium auf 1,3 Millionen Euro aufgestockt. Für das neue zusätzliche Becken im Grünwalder Schwimmbad fallen in diesem Jahr noch 210 000 Euro für die Fertigstellung der Baumaßnahme an, und die Grünwalder können sich auf die Wiedereröffnung im Herbst freuen.

Erneuerung von Rohrnetzen

Für geplante Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind gesamt rund 11,3 Millionen Euro veranschlagt. Dazu gehören unter anderem der Neubau eines Wohnhauses an der Nibelungenstraße für 1,5 Millionen Euro, die energetische Sanierung verschiedener gemeindlicher Wohngebäude für 1,5 Millionen Euro, Straßenneubau und -sanierung für vier Millionen Euro sowie die Erneuerung von Rohrnetzen der Wasserversorgung für 700 000 Euro. Die Wiederherstellung der Oberflächen verschiedener Straßen, die aufgrund der Verlegung der Rohre für die Geothermie geöffnet worden waren, wird mit rund drei Millionen Euro zu Buche schlagen.

Klimatisierung der Unterrichtsräume

Weitere 500 000 Euro werden in die Verlegung neuer Wasserleitungen in der Martin-Kneidl-Grundschule investiert. Die Klimatisierung der Unterrichtsräume in der Musikschule schlägt mit 400 000 Euro zu Buche. Für Grunderwerb sind vier Millionen Euro eingeplant, und die Investitionsförderung bei Grünwalder Freizeitpark, Erdwärme Grünwald sowie E-Ladestationen, Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und Energiesparprogramme der Gemeinde liegt bei insgesamt 14,3 Millionen Euro.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt auch heuer wieder null Euro, und es ist auch keine Kreditaufnahme geplant. Zudem stehen Rücklagen im dreistelligen Millionenbereich zur Verfügung, um auch zukünftig nachhaltige Investitionen tätigen zu können. Einstimmig befürworteten die Grünwalder Gemeinderäte den Haushaltsplan 2022.