Leiter des Walderlebniszentrums geht in den Ruhestand

Josef Würzburger (65) war 23 Jahre lang der Leiter des Walderlebniszentrums in Grünwald. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Grünwald–Josef Würzburger (65) ist zwar kein Pilz-Berater, aber freundliche Bitten um Mithilfe in der Sauschütt kann er niemandem abschlagen. „Ich habe schon ein paar überlebt“, sagt der Förster und Leiter des Walderlebniszentrums in Grünwald zu einer Pilzsucherin, die ihr Säcklein voll hat und eine Suppe kochen will. Sie hat Maronen, einen Schirmling und ein Hexenröhrling im Gepäck. Auch nach dem Eintritt in den Ruhestand im Oktober wird Josef Würzburger im Grünwalder Forst unterwegs sein. Weniger zum Pilzesammeln, er wird hier weiterhin auf die Jagd gehen und mithelfen, den Bestand des Wildes auf einem gesunden Niveau zu halten. Seine Nachfolgerin wird Försterin Sigrid Hagen, die seit 2005 stellvertretende Leiterin des Walderlebniszentrums ist.

23 Jahre – eine Bereicherung

Würzburger hat die 23 Berufsjahre im Walderlebniszentrum als Bereicherung empfunden. Im Laufe der Jahre veränderte sich das Antlitz. Heute ist es ein gepflegtes Freilicht-Erholungsgelände. „Gestartet haben wir 1995 mit einem Aktionsgebäude, einem Büroraum und einer kleinen Werkstatt und einem Aufenthaltsraum.“ Damals waren hier neben dem Forstleiter ein Wirtschaftsmeister, ein Zivildienstleistender und ein Freiwilliger im ökologischen Bereich tätig. Würzburger musste zusätzlich 500 Hektar Wald bewirtschaften: Holz auszeichnen, den Holzeinschlag sowie die Jagd organisieren. Erst mit der Forstreform 2005 haben die Bayerischen Staatsforsten die Waldbewirtschaftung übernommen. Ab diesem Zeitpunkt wurde verstärkt in die Waldpädagogik investiert. Würzburger hat die Umstellung nicht bedauert. Das Wissen aus seiner Berufspraxis – Revierleiter mit 1000 Hektar Staatswald in Eichstätt von 1976 bis 1987, anschließend bis 1995 im Innendienst – habe ihm gute Dienste erwiesen. „Die Arbeit als Sachbearbeiter macht man als Förster am Anfang zugegebenermaßen ungern. Im Nachhinein betrachtet hat es mir eine Horizonterweiterung gebracht, die ich jedem Kollegen gönnen würde.“

Würzburger wohnt in der Forstdienststelle in Oberdill. Er ist ein Frühaufsteher, um 7 Uhr morgens ist er schon im Wald. Ist ja nicht weit weg. Und so genießt er auch gerne sonntags die Stille in der Früh vor dem Wildschweingatter und trinkt eine Tasse Kaffee. Außer dem Knirschen der Schuhe auf dem Kiesweg und Vogelgezwitscher ist nichts zu hören. Genauso gerne aber fährt er zum Viktualienmarkt, hockt sich in den Biergarten und schaut gemütlich dem Stadttreiben zu. „Das ist für mich auch eine Art Erholung.“

Ein Gefühl für den Wald bekommen

Als er in Grünwald anfing, war es damals das erste offizielle Walderlebniszentrum in Bayern. Es gab zwar vereinzelt Museen oder Informationsstellen, aber die Bündelung mit pädagogischem Anspruch hat die Bayerische Staatsforstverwaltung damals an der Grünwalder Sauschütt eröffnet.

Hier wird die hoheitliche Aufgabe der Waldpädagogik praktiziert: Den gepflegten Garten gilt es, so schnell wie möglich zu verlassen und mit Schulklassen rein in den Busch zu gehen und in die Brombeere, Himbeere, Brennnessel. Dann entfalten die Forstmitarbeiter ein Frage-Antwort-Spiel und lassen die jungen Spaziergänger Erde und Moos berühren, damit sie ein Gefühl für den Wald bekommen. Sie dürfen Blätter in die Hand nehmen, ohne dass jemand sagt: „Pass auf, mach dich nicht schmutzig.“

In der Sauschütt wird wie eh und je mit Holz geheizt, das vom Personal selbst geschlagen, geschlichtet und verfeuert wird. In den vier Jahreszeiten kommen hierher 200 Schulklassen aus dem Großraum München, es werden Geburtstage gefeiert und Lesungen vor dem Wildschweingatter gehalten.

Für das Schwarzwildgehege konnte sich Würzburger am Anfang nicht so recht begeistern, gibt er ganz ehrlich zu. Er sieht die Tiere lieber in der freien Wildbahn. „Sie sind unheimlich schlau. Du musst dein gesamtes jagdliches Können aufbringen, um erfolgreich zu sein.“ Würzburger ist auch Jäger. „Dann hocken die also in dem Gehege und schauen aus dem Zaun heraus mit dem Ausdruck: Wer seid ihr denn da draußen?“

Aber natürlich habe das Gehege seine Berechtigung, denn die Ausflügler mögen es gerne. Die Forstmitarbeiter betreuen das sieben Hektar große Gatter und achten auch darauf, dass es nicht zu viele Tiere werden. Es ist ein netter Anziehungspunkt, gerade am Wochenende, aber für Würzburger nicht der Schwerpunkt seiner Arbeit.

Die Kinder sollen mit den Aufgaben konfrontiert werden, die im Wald anfallen: Grundwasser- und Lärmschutz, die Sauerstoffproduktion, das mäßigende Einwirken auf klimatische Faktoren. Sollten die Waldflächen weiter in der Größe der Beneluxländer weltweit in der Regel unwiederbringlich schrumpfen, „dann kriegen wir im Lauf der Jahrzehnte noch mehr Probleme.“ Wenn der Boden erst einmal erodiert sei, könne man nur schwer einen neuen Wald hinbringen.

Die Kinder tragen sehr oft selbst zu den Pointen der Führung bei. Als Würzburger ihnen nahebrachte, dass der Wald von ganz alleine wächst. Da fragte ein kleiner Bub: „Was machst du dann?“ Oder: Es gibt ein Hutabzeichen des Försters mit dem bayerischen Löwen, der den Dienstgrad markiert. Da fragte ihn ein Zögling unten von der Seite herauf. „Trinkst du Löwenbräu?“ Aber nicht doch. Ein Bekenntnis zu einer Brauerei steht dem Förster nicht zu, mag das Bier schmecken oder nicht.

Engagement in Kenia

Aber eine Aussicht auf seine Freizeit im Ruhestand, die will Würzbürger nicht verheimlichen. Er hat sich vor Jahren in Kenia ein Domizil aufgebaut, engagiert sich in einer Schule, die er vor sechs Jahren gründete. Der gebürtige Franke vermietet dort ein paar Häuser und hat sich fünf Hektar landwirtschaftlichen Grund gekauft. „Zum Gemüseanbauen groß genug.“

Wieso das Engagement? Seit fünf Jahren dreht sich alles um Flüchtlinge und Migration. „Jeder sagt immer, Fluchtursachen bekämpfen. Vom Reden wird es nicht besser. Du musst in diese Länder investieren, Arbeit schaffen, keine Geschenke verteilen.“ Seine Zelte in Deutschland will Würzburger aber nicht abbrechen. Er hat bereits ein Wohnortwechsel im Visier, er bleibt in Grünwald und ist hier glücklich. „Ich bin von Schicksal so gut bedient worden. Mit 16 hatte ich eine Ausbildung.“ Da wusste er: „Wenn ich nicht ganz faul und dumm bin, werde ich den Försterberuf ergreifen, werde Beamter und habe bis 65 mein Auskommen. Suchen Sie heute mal einen jungen Menschen, der 50 Jahre Perspektive vor sich hat. Ich sehe mich als Glückskind. “