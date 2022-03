Folgenschwere Begegnung zwischen Porsche und MVV-Bus: 35.000 Euro Schaden

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

.Ein Linienbus hat in Grünwald einen Porsche touchiert. © MM-Archiv

Das wird teuer: Am Derbolfinger Platz in Grünwald hat ein Linienbus einen Porsche im Gegenverkehr touchiert. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 35.000 Euro.

Grünwald - Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 13 Uhr an der Schlossstraße im Bereich des Derbolfinger Platzes. Der Linienbus befuhr zu dieser Zeit die Schlossstraße in östlicher Richtung, als ihm ein 33-jähiger Wolfratshauser mit seinem Porsche entgegenkam.

An einer Engstelle ließe der 45-jährige Busfahrer den Porsche passieren. Dabei passierte das Unglück: Um Weiterfahren zu können, musst der Bus nach links leicht ausschwenken. Dabei streifte das linke Heck des Busses die linke Seite des Porsche. Letzterer wurde auf der gesamten linken Seite beschädigt, Kratzer und Dellen fing sich auch der Bus ein. Verletzt wurde niemand.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.