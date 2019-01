Von Bud Spencer persönlich verprügelt

Seit 33 Jahren ist Mac Steinmeier (57) auf dem Filmgelände in Geiselgasteig als Stuntman unterwegs. Er durfte in seiner aktiven Zeit noch mit Bud Spencer alias Jack Clementi arbeiten. „Er hat mich noch höchstpersönlich verprügelt.“ Er hat mit Hollywood-Größen wie Daniel Craig, Hugh Grant oder Dennis Hopper zusammengearbeitet.

Grünwald–Acht Jahre ist es her, dass die Stuntshow von Mac Steinmeier im Rahmen der Bavariafilmtour in Geiselgasteig abgesetzt wurde – mit Prügelszenen, Verfolgungsjagden, Schusswechseln, Explosionen und dem spektakulären Feuer-Stunt. „Wir waren die, die gebrannt haben, vom Dach gefallen, durch Glasscheiben gesprungen sind“, erzählt Mac Steinmeier. 1989 haben Mac Steinmeier und sein Team angefangen. Die Show gibt es heute zwar nicht mehr, Einsätze aber haben Mac Steinmeier und sein Team genug.

Der Stuntman hat mit seinen Leuten für Daniel Craig, Hugh Grant oder Til Schweiger den Kopf hingehalten. Der ersten Film mit ihm als Stuntman wurde im Februar 1980 abgedreht. „Aber es dauert natürlich einige Jahre, bis man sich etabliert.“

Als er in „Soldat James Ryan“ von Steven Spielberg seinen Beitrag leistete, war er schön längst im Geschäft. Es war für ihn extrem aufregend, mit eine so großen Hollywood-Besetzung zu arbeiten – mitten im Gefecht. Quentin Tarantinos „Inglorious Basterds“trägt ebenfalls seine Handschrift. Die Reihe berühmter Regisseure und Schauspieler ließe sich beliebig fortsetzen. Mac Steinmeier hat vielleicht in der besten Ära des Kinofilms aktiv gearbeitet, was die Möglichkeiten angeht.

In guter Erinnerung bleibt ihm Leslie Nielsen, der 2010 in Florida gestorben ist. „Ich war ein großer Liebhaber der Nackten Kanone.“ Das Hauptgeschäft sind natürlich deutsche Produktionen: In den drei Teilen von „Fack ju Göhte“ zum Beispiel gibt es jede Menge Stunts. Ob nun einer aus dem Klassenzimmer stürzt oder auf den Vorhof sprint. „Gerade in Komödien kommen mehr Stunts vor als man denkt.“

Es müssen nicht immer die harten Verfolgungsjagden sein, wie im Tatort. Überwiegend war Mac Steinmeier für Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, den beiden Hauptkommissaren im Münchner Tatort, auf Achse.

Das große Risiko darf ein Schauspieler nicht übernehmen. Als Stunt-Koordinator kümmert sich Mac Steinmeier darum, den Worst Case zu kalkulieren und zu planen, wie das Risiko minimiert oder ganz ausgeschlossen werden kann. Matten, Polster Protektoren, sind die Schutzengel der Stuntmen. Mit Kameraperspektiven, Schnitttechnik oder digitalen Möglichkeiten lässt sich tricksen. Der Effekt muss da sein. „Wir fallen vom Dach, stürzen vom Motorrad, fahren mit dem Fahrrad gegen die Wand –aber alles wohl überlegt.“

+ Seit 33 Jahren im Geschäft: Stuntman Mac Steinmeier.

Immer wieder Mal gerät das Stuntteam in Situationen, wo es ihm mulmig wird. Aktuell läuft der „Trafikant“ mit Bruno Gans in den Kinos. Darin kommt ein 20-Meter-Sturz aus einem Haus vor: „Das sind Situationen, die man nicht jeden Tag hat. Jedem ist bewusst, dass ein Restrisiko bleibt und man extrem aufpassen muss.“ Gelegentlich stellt sich nicht nur bei den Jüngsten Lampenfieber ein. Vor dem Sturz werden auf dem Boden leere Kartons drapiert, die zusammengefaltet werden und speziell gefertigt sind. Eine Alternative sind Luftkissen, ähnlich wie im Auto die Airbags.

Zweimal musste Mac Steinmeier ins Krankenhaus. Einmal zog er sich einen Schulterbruch zu, einmal musste der Knöchel verarztet werden. „Bei 35 Jahren und beinahe täglichem Einsatz sind die zwei Verletzungen aus meiner Sicht hinnehmbar.“ In der Anfangsphase fing sich der Stuntman das ein oder andere Veilchen ein. Blaue Flecken, Prellungen, damit müssen die Risiko-Fachleute umgehen: „Wenn man für eine Komödie zehnmal auf einer Bananenschale ausrutscht, dann tut die tatsächlich zehnmal weh.“ Im harten Body-Stunt-Beruf sind die Kollegen bis Mitte höchstens Ende 40 tätig. Danach koordiniert man die Arbeiten. Mac Steinmeier springt jetzt tatsächlich nicht mehr selbst vom Hausdach. Da gibt es genug junge frische Kollegen mit elastischen Knochen und bequemer Bemuskelung.

Seit ein paar Jahren werden auch Kinderstunt-Workshops in der Bavariafilmstadt angeboten, die großen Zuspruch finden. Jeden letzten Sonntag im Monat. „Wir zeigen, wie wir uns prügeln, ohne uns zu verletzen.“ Dazu muss jeder eine kleine Choreografie lernen. Nach der Übung gehen die Teilnehmer raus, ohne zu raufen. Es ist für sie beeindruckend, wem die Stuntmen schon die Hand geschüttelt haben: Steven Spielberg, Tom Hanks, Matt Damon, Daniel Craig, Dennis Hopper.

Steinmeier ist übrigens optimistisch, dass der menschliche Stunt im Digitalzeitalter nicht ganz ersetzbar ist. Es gibt aber Situationen, in denen man nicht mehr persönlich in Gefahr steckt. Zum Beispiel wenn ein Mensch vom einem Truck überrollt wird. Da wird die Szene montiert, erst wird die Straße mit Person gezeigt, danach mit Lkw. Schließlich werden die Bilder übereinander gelegt. Das fällt dem Zuschauer nicht auf.

An Aufträgen fehlt es dem Stuntteam auch acht Jahre nach Beendigung der Stuntshow auf dem Bavariafilmgelände keineswegs, ganz nach dem Motto eines besonders actionreichen James-Bond-Films, in dem Mac Steinmeier mit von der Partie war: „Tomorrow Never Dies.“