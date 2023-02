Mehrere zehntausend Euro Beute bei Einbruch in Grünwald

Von: Günter Hiel

Die Täter kamen über den Balkon (Symbolfoto). © Frank Rumpenhorst

Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in Grünwald gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Grünwald - Am Montag, 13. Februar, gegen 19.30 Uhr, haben ein 40-Jähriger und eine 36-Jährige bei der Rückkehr in ihr Wohnanwesen in Grünwald festgestellt, dass sie Opfer von Einbrechern geworden sind. Der oder die unbekannten Täter gelangten nach ersten Ermittlungen unter Zuhilfenahme von Gartenmöbeln auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus.

Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro

Sie durchsuchten das ganze Gebäude und erlangten Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro, meldet die Polizei. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München - und sucht Zeugen.

Polizei sucht Zeugen

Wer hat im Zeitraum von Freitag, 10. Februar, 12..30 Uhr, bis Montag, 13. Februar, 19.30 Uhr, im Bereich der Robert-Koch-Straße, Gabriel-von-Seidl-Straße, Graf-Seyssel-Straße in Grünwald Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Einbruch stehen könnten? Hinweise ans Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.