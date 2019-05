Mountainbiker (41) bei Sturz verletzt

Auf einer Radtour in den Isarauen ist ein 41-jähriger Australier gestürzt und musste notversorgt werden.

Grünwald - Der Mann wollte mit seinem Mountainbike am Sonntag gegen 7.30 Uhr auf der Schlossleite in Richtung Nordosten fahren, als er auf einem Kiesbett mit dem Reifen wegrutschte und den Halt verlor. Beim Sturz auf Höhe der Grünwalder Isarbrücke zog er sich Prellungen und Schürfwunden im Gesicht zu und verletzt sich an der Schulter. Er wurde nach Angaben der Polizei vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

