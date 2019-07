Nach Transplantation: Julia Gasser tastet sich zurück ins Leben

Drei Monate sind seit der Stammzellen-Transplantation vergangen. Julia Gasser (43) geht es von Tag zu Tag ein klein wenig besser.

Grünwald – Die Chemotherapien haben ein Ende. Die Blutwerte bewegen sich im Normalbereich. Langsam kommen die Haare wieder nach, der Lebensmut ist zurück. Die Diagnose Blutkrebs hatte das Schicksal von Julia Gasser (33) aus Grünwald in den Wintermonaten bestimmt. Es folgte eine bange Zeit des Wartens auf eine Stammzellenspende. Zwei Monate nach einer Typisierungsaktion im Januar dann die Botschaft, dass ein Spender gefunden ist. Anfang April bekam sie die rettenden Stammzellen des Spenders per Infusion transplantiert (wir berichteten): „Es hat 45 Minuten getropft, dann war es vorbei. Gefühlt hat sich nichts verändert.“

Wenn die Ehefrau und Mutter von Zwillingen heute nach der täglichen Untersuchung nach Hause kommt, ist die Atmosphäre gelöst, und es ist für alle in der Familie spüren, wie sich das Glück in das Leben zurücktastet: Die Mama ist wieder da. Sie hat auch einen neuen Blick auf die Dinge: „Es ist nicht selbstverständlich, dass ich zu Hause sein darf.“

Nachsorge steht im Vordergrund

Jetzt steht die Nachsorge im Vordergrund: „Ich muss jeden Tag einmal in die Tagesklinik für die Blutkontrolle und habe noch ein bisschen mit den Abstoßreaktionen zu kämpfen.“ Die Ärzte müssen mit Medikamenten gegensteuern, damit ein gesundes Gleichgewicht im Körper aufrechterhalten werden kann. Nach den Worten von Julia Gasser ist es wie ein kleiner Krieg zwischen dem neuen Immunsystem und ihrem Körper, der hier stattfindet. Das neue Immunsystem muss sich ganz langsam an den neuen Körper gewöhnen.

Sommerhitze schwer zu ertragen

Die Innenwelt ist das eine, die Außenwelt das andere. Ein wenig setzen der genesenden Patientin die sommerlichen Temperaturen zu. Die Hitze ist sehr anstrengend. In die pralle Sonne darf sie nicht gehen, weil es zu einer Abstoßung der Haut durch Sonnenbrand kommen kann. Julia Gasser freut sich darauf, kräftiger zu werden und vielleicht im Herbst im kleinen Umfang wandern zu gehen. Ein Wochenende in Südtirol hat die Familie vorsichtig eingeplant. Sie fährt zu den Eltern ihres Mannes, die in Südtirol leben. Für den beruflichen Einsatz ist es natürlich noch viel früh. Dazu muss sich der gesundheitliche Zustand erst weiter stabilisieren. Die 33-Jährige: „Ich muss Kräfte sammeln.“ Julia Gasser, die in der Grünwalder Kämmerei angestellt ist, kann sich vorstellen, dass sie im nächsten Jahr wieder ins Berufsleben einsteigt. Aber es muss natürlich sehr behutsam gehen.

Dankeskarte an den Spender

Wenn die Zweijahresfrist verstrichen ist, will die Grünwalde Kontakt zu dem Spender aufnehmen, dem sie die erfolgreiche Transplantation zu verdanken hat. Anonym möchte sie eine Dankeskarte schreiben. Ihre Empfindungen lassen sich nicht in Worte fassen. „Ich habe noch keine gefunden, wie ich mich für mein zweites Leben bedanken soll.“ Sie will sich dafür Zeit nehmen.

Was für ein schönes Gefühl es ist, dass die Haare wieder wachsen, die Wimpern und auch die Augenbrauen. Man sieht es der 33-jährigen Grünwalderin an: „Ich bekomme wieder ein Gesicht im Spiegel zu sehen.“ Sie hofft, dass sie wieder aussehen kann wie vor der Krankheit. Der Unterschied wird Tag für Tag, Millimeter für Millimeter geringer.

Lesen Sie auch: Grünwalderin nach Krebsdiagnose auf Weg der Besserung - Julia Gasser darf Krankenhaus verlassen