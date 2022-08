Neuer Standort für die Post in Grünwald

Von: Marc Schreib

Das Mahag-Gelände hat die Gemeinde vor Jahren gekauft. Die Fahrbahnmarkierung für den Verkehr auf dem künftigen Post-Gelände ist bereits aufgebracht. © Marc Schreib

Die Post schließt ihre Filiale in der Ortsmitte von Grünwald. Einen neuen Standort hat das Unternehmen bislang vergeblich gesucht. Jetzt hat die Gemeinde eine Lösung gefunden.

Grünwald - Mehrere Jahre ist es der Gemeinde Grünwald gelungen, die Post im Gebäude der Postbank zu halten. Jetzt aber schließt die Filiale. Deshalb muss die Post sich nach einer neuen Bleibe umsehen, hat aber bei der eigenen Recherche bislang keinen Erfolg gehabt. Daher sprang die Gemeinde zumindest in puncto Standortwahl ein. Die Filiale eröffnet nun übergangsweise im ehemaligen Mahag-Gebäude.

Die Gemeinde wollte die drohende Gefahr abwenden, dass die Post aus Grünwald verschwindet. Bürgermeister Neusiedl: „Es geht ja schließlich um eine wichtige Infrastruktur, auch für den Wirtschaftsstandort Grünwald.“ Also kam man ins Gespräch, um ein Ausweichquartier zu finden. Die Verwaltung machte sich Gedanken, was sie der Post anbieten könnte. Letztlich kristallisierte sich das ehemalige Mahag-Gebäude an der Südlichen Münchner Straße immer mehr heraus.

Befristet auf ein Jahr

Vorab mussten die baurechtlichen Voraussetzungen geklärt werden. Vor einer Woche kam die Genehmigung zur Nutzungsänderung aus dem Landratsamt, und die Verwaltung brachte auch schon den Mietvertrag auf den Weg. Er läuft zunächst befristet auf ein Jahr, ist bereits von beiden Seiten unterzeichnet worden. In den nächsten Tagen übernimmt die Deutsche Post die Räumlichkeiten ihrer neuen Interimsfiliale. Das Unternehmen gibt sich optimistisch und hofft, den Betrieb schon im September aufnehmen zu können. Dabei hält sie daran fest, dass es sich um eine Übergangslösung handele. Denn sie möchte auf Dauer nicht mit eigenem Personal arbeiten, wie Jan Neusiedl bekräftigte.

Zufahrten ändern und Stellplätze schaffen

Im Rahmen der Vereinbarung mussten die Zufahrten zum Gelände geregelt sowie die Stellplätze geschaffen und öffentlich gewidmet werden. Auch den Straßenbahnübergang, der sich ganz in der Nähe befindet, bezog die Verwaltung in die Überlegungen mit ein. Genauso wie einen möglichen Rückstau. Auf dem Gelände wird der Verkehr in einer Einbahnstraße hindurchgeführt.

Ziel ist es, ein Chaos zu vermeiden. Bei der alten Post sei die Parkplatzsituation nicht ideal gewesen. Der Widmung der privaten als öffentliche Fläche stimmte der Gemeinderat unisono zu. Für Recht und Ordnung kann somit auf dem Platz die Polizei sorgen, was bei einem Privatgelände nicht möglich gewesen wäre.